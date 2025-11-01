توجيهات أمنية تخص الانتخابات المقبلة (وثيقة)

كشفت وثيقة صادرة من عن توجيهات أمنية تخص الانتخابات المقبلة التي ستجري في 11 تشرين الثاني الحالي.



وتضمنت الوثيقة 12 نقطة تخص الاقتراع العام والخاص يوم الانتخابات.



وتضمنت التوجيهات يكون يوم الاقتراع رسمية وحظر حركة عجلات الحمل اكثر من 5 طن داخل مراكز المدن ومنع حركة الدراجات النارية وعربات والستوتة مع منع استخدام الطائرات المسيرة ومنع التجمعات البشرية او التظاهرات.