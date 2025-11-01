أول تعليق عراقي على افتتاح المتحف المصري الكبير

وجاء في بيان، "تُعرب عن خالص تهاني وتبريكات جمهورية إلى حكومة وشعب جمهورية العربية الشقيقة، بمناسبة الافتتاح الرسمي لـ الكبير، هذا الصرح الثقافي والحضاري الذي يجسد عمق التاريخ المصري وإسهاماته الخالدة في مسيرة الحضارة الإنسانية".وأضاف البيان "تثني الوزارة على هذا المشروع الرائد الذي يُعد حدثاً استثنائياً في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية، بما يضمه من كنوز وآثار توثق مجد مصر وأصالتها، وتقدم للعالم صورة حيّة عن رقي الإنسان المصري وإبداعه عبر العصور".وأشادات الوزارة "بما تمثله أرض الكنانة من منارة للإبداع والرقي، ومركز إشعاع ثقافي وحضاري يُضاف إلى سجلها الحافل بالعطاء الإنساني"، مجددة "تأكيدها على عمق الوشائج التاريخية التي تربط الحضارتين العراقية والمصرية، اللتين شكّلتا معاً أسس الوعي الإنساني الأول وأسهمتا في بناء معالم التقدم والمعرفة عبر التاريخ".