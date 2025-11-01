الصفحة الرئيسية
التالي
رحال
من
08:30 AM
الى
09:30 AM
LIVE
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-545664-638976283146880772.jpeg
أول تعليق عراقي على افتتاح المتحف المصري الكبير
سياسة
2025-11-01 | 17:10
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
751 شوهد
اعتبرت
وزارة الخارجية العراقية
، افتتاح
المتحف المصري
الكبير حدثاً استثنائياً في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية.
وجاء في بيان، "تُعرب
وزارة الخارجية
عن خالص تهاني وتبريكات جمهورية
العراق
إلى حكومة وشعب جمهورية
مصر
العربية الشقيقة، بمناسبة الافتتاح الرسمي لـ
المتحف المصري
الكبير، هذا الصرح الثقافي والحضاري
العظيم
الذي يجسد عمق التاريخ المصري وإسهاماته الخالدة في مسيرة الحضارة الإنسانية".
وأضاف البيان "تثني الوزارة على هذا المشروع الرائد الذي يُعد حدثاً استثنائياً في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية، بما يضمه من كنوز وآثار توثق مجد مصر وأصالتها، وتقدم للعالم صورة حيّة عن رقي الإنسان المصري وإبداعه عبر العصور".
وأشادات الوزارة "بما تمثله أرض الكنانة من منارة للإبداع والرقي، ومركز إشعاع ثقافي وحضاري يُضاف إلى سجلها الحافل بالعطاء الإنساني"، مجددة "تأكيدها على عمق الوشائج التاريخية التي تربط الحضارتين العراقية والمصرية، اللتين شكّلتا معاً أسس الوعي الإنساني الأول وأسهمتا في بناء معالم التقدم والمعرفة عبر التاريخ".
وانطلق، مساء السبت، حفل افتتاح المتحف المصري الكبير بمشاركة
الرئيس عبد الفتاح السيسي
و79 وفدا رسميا بينهم 39 وفداً يرأسهم ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، وفق بيان صحافي.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
مقالات ذات صلة
إطلالات نجمات مصر احتفالا بافتتاح المتحف المصري الكبير (صور)
05:29 | 2025-11-01
العدّ العكسي بدأ.. المتحف المصري الكبير يستعد لرفع الستار عن أسرار الفراعنة
08:45 | 2025-10-28
بتكلفة مليار دولار وأكثر من عقدين للإنشاء.. المتحف المصري الكبير سيفتح أبوابه للعالم!
06:23 | 2025-09-11
ايران تدرس افتتاح خمسة متاحف بسبب حرب صدام حسين
12:02 | 2025-08-17
العراق
المتحف المصري الكبير
الرئيس عبد الفتاح السيسي
وزارة الخارجية العراقية
عبد الفتاح السيسي
وزارة الخارجية
المتحف المصري
عبد الفتاح
العظيم
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
تبعات قصة "حكم الإعدام".. ما حقيقة تهديد وزير الدفاع السوري باسقاط بغداد خلال 12 ساعة؟
أمن
50.62%
01:52 | 2025-11-01
تبعات قصة "حكم الإعدام".. ما حقيقة تهديد وزير الدفاع السوري باسقاط بغداد خلال 12 ساعة؟
01:52 | 2025-11-01
احداها طويلة.. العطل في تشرين الثاني
محليات
27.59%
06:45 | 2025-11-01
احداها طويلة.. العطل في تشرين الثاني
06:45 | 2025-11-01
غداً.. تفجير بالقرب من مطار بغداد الدولي
محليات
10.9%
13:57 | 2025-10-31
غداً.. تفجير بالقرب من مطار بغداد الدولي
13:57 | 2025-10-31
مصرف الرشيد يوجه تنبيها للموظفين
محليات
10.89%
05:53 | 2025-11-01
مصرف الرشيد يوجه تنبيها للموظفين
05:53 | 2025-11-01
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-11-02
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-11-02
عشرين
الدكتورة حنان الفتلاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
16:30 | 2025-11-01
عشرين
الدكتورة حنان الفتلاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
16:30 | 2025-11-01
رحال
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
14:30 | 2025-11-01
رحال
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
14:30 | 2025-11-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-11-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-11-01
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 01-11-2025 | 2025
13:30 | 2025-11-01
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 01-11-2025 | 2025
13:30 | 2025-11-01
Biotic
كيف تعمل الساعة البيولوجية في الجسم؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-31
Biotic
كيف تعمل الساعة البيولوجية في الجسم؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-31
حصاد السومرية
القوى السياسية تدخل مبكرًا في اجواء الصراع - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٠ | الموسم 2
14:30 | 2025-10-31
حصاد السومرية
القوى السياسية تدخل مبكرًا في اجواء الصراع - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٠ | الموسم 2
14:30 | 2025-10-31
الهوا الك
بين الوعود والمعاناة.. المواطن يناشد من جديد - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٠ | الموسم 9
11:30 | 2025-10-31
الهوا الك
بين الوعود والمعاناة.. المواطن يناشد من جديد - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٠ | الموسم 9
11:30 | 2025-10-31
علناً
اداء الحكومة وحظوظ الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
16:15 | 2025-10-30
علناً
اداء الحكومة وحظوظ الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
16:15 | 2025-10-30
هنادي وليان
الحامل ومستحضرات التجميل - هنادي وليان - الحلقة ٨ | 2025
16:10 | 2025-10-30
هنادي وليان
الحامل ومستحضرات التجميل - هنادي وليان - الحلقة ٨ | 2025
16:10 | 2025-10-30
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-11-02
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-11-02
عشرين
الدكتورة حنان الفتلاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
16:30 | 2025-11-01
عشرين
الدكتورة حنان الفتلاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
16:30 | 2025-11-01
رحال
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
14:30 | 2025-11-01
رحال
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
14:30 | 2025-11-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-11-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-11-01
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 01-11-2025 | 2025
13:30 | 2025-11-01
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 01-11-2025 | 2025
13:30 | 2025-11-01
Biotic
كيف تعمل الساعة البيولوجية في الجسم؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-31
Biotic
كيف تعمل الساعة البيولوجية في الجسم؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-31
حصاد السومرية
القوى السياسية تدخل مبكرًا في اجواء الصراع - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٠ | الموسم 2
14:30 | 2025-10-31
حصاد السومرية
القوى السياسية تدخل مبكرًا في اجواء الصراع - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٠ | الموسم 2
14:30 | 2025-10-31
الهوا الك
بين الوعود والمعاناة.. المواطن يناشد من جديد - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٠ | الموسم 9
11:30 | 2025-10-31
الهوا الك
بين الوعود والمعاناة.. المواطن يناشد من جديد - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٠ | الموسم 9
11:30 | 2025-10-31
علناً
اداء الحكومة وحظوظ الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
16:15 | 2025-10-30
علناً
اداء الحكومة وحظوظ الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
16:15 | 2025-10-30
هنادي وليان
الحامل ومستحضرات التجميل - هنادي وليان - الحلقة ٨ | 2025
16:10 | 2025-10-30
هنادي وليان
الحامل ومستحضرات التجميل - هنادي وليان - الحلقة ٨ | 2025
16:10 | 2025-10-30
اخترنا لك
الهيئة القضائية تُعيد النائب حسين عرب إلى السباق الانتخابي
07:00 | 2025-11-02
حيدر الملا: الحق سيعود لأهله عندما يُحاسَب المزور ويُعاقَب الذي سرق أموال الشعب
06:38 | 2025-11-02
وزير الخارجية التركي: الاتفاقية التي سنوقعها مع العراق ستصلح البنى التحتية المائية
06:17 | 2025-11-02
الأول من نوعه.. العراق يعلن قرب توقيع اتفاق تاريخي مع تركيا بشأن إدارة المياه
06:08 | 2025-11-02
السيد الصدر: الوطن أغلى من أن يباع للفاسدين والتبعيين والراكعين لممثل ترامب
04:21 | 2025-11-02
الشيباني يكشف موعد زيارة الشرع الى البيت الابيض
04:02 | 2025-11-02
