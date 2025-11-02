"لنجعل العراق عظيمًا مرة أخرى".. مبعوث ترامب يباشر مهامه

وقال سافايا في تغريدة تابعتها ، انه "بفضل القيادة العظيمة للرئيس ، عاد الآن، أنا على رأس عملي".وأضاف: "دعونا نجعل العراق عظيما مرة أخرى!".وسبق ان كشف سافايا في بيان مطول، طبيعة النظرة والرؤية الامريكية الى العراق، مشيرا الى ان الامريكية أوضحت انه لا مكان للمجاميع المسلحة خارج سلطة الدولة، والجميع يجب ان يعمل تحت العام للقوات المسلحة وتحت راية واحدة لازدهار العراق.