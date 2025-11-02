الصفحة الرئيسية
زعيم "البوليساريو" يعلق على قرار مجلس الأمن الدولي الأخير
رئيس العزم في بغداد مخاطبا "الأخ": حقوق الناس لـ20 عاما اختصرها بعودته للمنصب
سياسة
2025-11-02 | 01:57
السومرية
نيوز-سياسة
وجّه رئيس تحالف العزم في
بغداد
النائب
محمود القيسي
، اليوم الاحد، رسالة مبطنة لمن وصفه بـ"الأخ"، الذي حصر عودة الحق لاهله بعودته للمنصب، متناسيا الاف المغيبين ومعتقلين والمهاجرين والمهجرين وتعويضات الارامل والايتام.
وقال
القيسي
في تغريدة تابعتها
السومرية نيوز
، ان "آلاف المغيبين والمعتقلين وملايين المهجرين، ولم يفكر "الأخ" يومًا بإعادة حقوقهم عندما كان في اعلى هرم السلطة، وخطابه الانتخابي جاء ليجعل كل هموم الناس لـ20 عاما محصورة بشيء واحد فقط وهو عودته للمنصب الذي خرج منه".
وأضاف القيسي ان "هذه حقيقة برنامجه السياسي والانتخابي أيها البغداديون والمحافظات الأخرى"، مشيرا الى انه "أما
الديوان
، فلن يكون لك في صدره مكان"، مذيّلًا تغريدته بوسم #لن_تعود.
تابع قناة السومرية على
منصة x
مقالات ذات صلة
"بُناة العزم" تباشر بإكساء وصيانة شوارع شمالي بغداد
15:51 | 2025-10-30
السامرائي يقود حملة "بناة العزم" للمشاريع الخدمية في بغداد
03:54 | 2025-10-28
القيسي: من يدّعي أن قرار منح الوزارات بيده القلق على المنصب الذي يحلم بالعودة له
09:49 | 2025-10-26
أهالي سامراء يثمّنون جهود رئيس تحالف العزم في إعادة إكساء الطرق المهملة
11:19 | 2025-10-20
محمود القيسي
تحالف العزم
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
البغدادي
الديوان
بغدادي
القيسي
تبعات قصة "حكم الإعدام".. ما حقيقة تهديد وزير الدفاع السوري باسقاط بغداد خلال 12 ساعة؟
أمن
50.62%
01:52 | 2025-11-01
تبعات قصة "حكم الإعدام".. ما حقيقة تهديد وزير الدفاع السوري باسقاط بغداد خلال 12 ساعة؟
01:52 | 2025-11-01
احداها طويلة.. العطل في تشرين الثاني
محليات
27.59%
06:45 | 2025-11-01
احداها طويلة.. العطل في تشرين الثاني
06:45 | 2025-11-01
غداً.. تفجير بالقرب من مطار بغداد الدولي
محليات
10.9%
13:57 | 2025-10-31
غداً.. تفجير بالقرب من مطار بغداد الدولي
13:57 | 2025-10-31
مصرف الرشيد يوجه تنبيها للموظفين
محليات
10.89%
05:53 | 2025-11-01
مصرف الرشيد يوجه تنبيها للموظفين
05:53 | 2025-11-01
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-11-02
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-11-02
عشرين
الدكتورة حنان الفتلاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
16:30 | 2025-11-01
عشرين
الدكتورة حنان الفتلاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
16:30 | 2025-11-01
رحال
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
14:30 | 2025-11-01
رحال
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
14:30 | 2025-11-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-11-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-11-01
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 01-11-2025 | 2025
13:30 | 2025-11-01
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 01-11-2025 | 2025
13:30 | 2025-11-01
Biotic
كيف تعمل الساعة البيولوجية في الجسم؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-31
Biotic
كيف تعمل الساعة البيولوجية في الجسم؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-31
حصاد السومرية
القوى السياسية تدخل مبكرًا في اجواء الصراع - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٠ | الموسم 2
14:30 | 2025-10-31
حصاد السومرية
القوى السياسية تدخل مبكرًا في اجواء الصراع - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٠ | الموسم 2
14:30 | 2025-10-31
الهوا الك
بين الوعود والمعاناة.. المواطن يناشد من جديد - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٠ | الموسم 9
11:30 | 2025-10-31
الهوا الك
بين الوعود والمعاناة.. المواطن يناشد من جديد - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٠ | الموسم 9
11:30 | 2025-10-31
علناً
اداء الحكومة وحظوظ الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
16:15 | 2025-10-30
علناً
اداء الحكومة وحظوظ الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
16:15 | 2025-10-30
هنادي وليان
الحامل ومستحضرات التجميل - هنادي وليان - الحلقة ٨ | 2025
16:10 | 2025-10-30
هنادي وليان
الحامل ومستحضرات التجميل - هنادي وليان - الحلقة ٨ | 2025
16:10 | 2025-10-30
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-11-02
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-11-02
عشرين
الدكتورة حنان الفتلاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
16:30 | 2025-11-01
عشرين
الدكتورة حنان الفتلاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
16:30 | 2025-11-01
رحال
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
14:30 | 2025-11-01
رحال
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
14:30 | 2025-11-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-11-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-11-01
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 01-11-2025 | 2025
13:30 | 2025-11-01
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 01-11-2025 | 2025
13:30 | 2025-11-01
Biotic
كيف تعمل الساعة البيولوجية في الجسم؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-31
Biotic
كيف تعمل الساعة البيولوجية في الجسم؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-31
حصاد السومرية
القوى السياسية تدخل مبكرًا في اجواء الصراع - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٠ | الموسم 2
14:30 | 2025-10-31
حصاد السومرية
القوى السياسية تدخل مبكرًا في اجواء الصراع - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٠ | الموسم 2
14:30 | 2025-10-31
الهوا الك
بين الوعود والمعاناة.. المواطن يناشد من جديد - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٠ | الموسم 9
11:30 | 2025-10-31
الهوا الك
بين الوعود والمعاناة.. المواطن يناشد من جديد - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٠ | الموسم 9
11:30 | 2025-10-31
علناً
اداء الحكومة وحظوظ الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
16:15 | 2025-10-30
علناً
اداء الحكومة وحظوظ الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
16:15 | 2025-10-30
هنادي وليان
الحامل ومستحضرات التجميل - هنادي وليان - الحلقة ٨ | 2025
16:10 | 2025-10-30
هنادي وليان
الحامل ومستحضرات التجميل - هنادي وليان - الحلقة ٨ | 2025
16:10 | 2025-10-30
الهيئة القضائية تُعيد النائب حسين عرب إلى السباق الانتخابي
07:00 | 2025-11-02
حيدر الملا: الحق سيعود لأهله عندما يُحاسَب المزور ويُعاقَب الذي سرق أموال الشعب
06:38 | 2025-11-02
وزير الخارجية التركي: الاتفاقية التي سنوقعها مع العراق ستصلح البنى التحتية المائية
06:17 | 2025-11-02
الأول من نوعه.. العراق يعلن قرب توقيع اتفاق تاريخي مع تركيا بشأن إدارة المياه
06:08 | 2025-11-02
السيد الصدر: الوطن أغلى من أن يباع للفاسدين والتبعيين والراكعين لممثل ترامب
04:21 | 2025-11-02
الشيباني يكشف موعد زيارة الشرع الى البيت الابيض
04:02 | 2025-11-02
