وزير الخارجية التركي: الاتفاقية التي سنوقعها مع العراق ستصلح البنى التحتية المائية

وقال فيدان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي من ، وتابعته ، انه "بحثنا في بغداد ملفات التجارة والمياه، ونحن نسعى لإدامة أمن واستقراره".وأضاف وزير الخارجية التركي، انه "يجب أن يصل التعاون بين دول المنطقة إلى أعلى المستويات"، مشيرا الى "الاتفاقية التي سنوقعها مع العراق هي الأولى من نوعها".وأوضح ان "الاتفاقيات التي سنوقها اليوم سوف تفتح الطريق أمام إصلاح البنى التحتية المائية".وقدم فيدان "الشكر للقيادة العراقية العليا وعلى رأسها بما يخص ملف التنمية".