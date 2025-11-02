حيدر الملا: الحق سيعود لأهله عندما يُحاسَب المزور ويُعاقَب الذي سرق أموال الشعب

– سياسة



أكد القيادي في تحالف العزم ، اليوم الاحد، أن "الحق سيعود لأهله عندما يُحاسَب المزور ويُعاقَب الذي سرق أموال الشعب".

وقال الملا في تدوينة له على مواقع التواصل الاجتماعي، "سيعود الحق لأهله... حين لا يبقى مظلوم خلف القضبان وحين تتوازن والأمنية بين جميع مكونات الشعب العراقي، وحين يعود النازح إلى بيته مكرمًا آمنًا، وحين يتساوى سلم الرواتب بين أبناء الوطن الواحد وحين تصرف استحقاقات الجيش العراقي السابق". وأضاف الملا، "حين يجد الشاب العراقي فرصة عمل تحفظ كرامته وحقوقه حينها فقط... سيعود الحق لأهله، عندما يُحاسب المزور ويُعاقب السارق على أموال الشعب".

