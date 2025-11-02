مصدر: المفوضية تعيد حسين عرب إلى السباق الانتخابي

وذكر المصدر في حديث لـ ، إن "مفوضية الانتخابات أعادت، اليوم، النائب إلى السباق الانتخابي، وردت دعوى الطعن بشهادة المرشح فراس مجيسر كذلك".وكان حسين عرب قد استُبعِد من الانتخابات بقرار من ، يوم الأربعاء الماضي، على خلفية ورود وثيقة رسمية موجّهة من إلى في المفوضية، تُشير إلى عدم صحة صدور الوثائق المُقدَّمة من قِبَلِه، وفقاً لكتاب من .وأوضح ائتلاف الاعمار والتنمية، برئاسة ، اليوم الاحد (2 تشرين الثاني 2025) ملابسات استبعاد النائب الحالي والمرشح للانتخابات المقبلة حسين عرب، مبينا ان النزاهة اكتشفت "تزوير شهادته"، فيما أعلن الائتلاف براءته من عرب وانه لا مكان لمخترقي القانون بين صفوف الائتلاف، بحسب تعبير البيان.