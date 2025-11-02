خلال لقائه فيدان.. رئيس الجمهورية يدعو إلى تبني سياسة عادلة حول الحصص المائية

وذكر بيان لمكتبه ورد لـ ، أن "رئيس الجمهورية ، استقبل اليوم الأحد في قصر ، وزير الخارجية التركي والوفد المرافق له، بحضور نائب رئيس وزير الخارجية . إذ جرى، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى استعراض التطورات التي تشهدها المنطقة، والجهود المبذولة لترسيخ الأمن والسلم الإقليمي".وأكد رئيس الجمهورية "التزام بنهج الانفتاح وبناء الشراكات وعلاقات حسن الجوار مع دول المنطقة والعالم، مشددًا على ثوابت القائمة على احترام السيادة وتغليب المصالح المشتركة".ودعا إلى "تبني سياسة عادلة حول الحصص المائية تضمن الحقوق المكتسبة للعراق في نهري والفرات، وتستند إلى مبدأ تحسين إدارة ملف المياه بما يسهم في الحد من الهدر وتحقيق الاستدامة المائية".من جانبه، أكّد وزير الخارجية التركي "حرص بلاده على تقوية العلاقات الثنائية مع العراق وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات، داعيًا إلى توسيع فرص التعاون بين البلدين بما يخدم مصالحهما المشتركة ويعزز التواصل والتنسيق المتبادل".