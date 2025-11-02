السوداني يرعى مراسم توقيع الآلية التنفيذية لاتفاقية التعاون في مجال المياه بين العراق وتركيا

وأكد ، وفق بيان لمكتبه ورد لـ ، أن "الاتفاق سيكون أحد الحلول المستدامة لأزمة المياه في ، من خلال حزم المشاريع الكبيرة المشتركة التي ستُنفذ في قطاع المياه، لمواجهة وإدارة أزمة شحّ الموارد المائية".وأشار رئيس إلى "أهمية متابعة تنفيذ مخرجاته التي اتفق عليها في أثناء زيارة الرئيس التركي إلى العام الماضي، مشيراً إلى أن أزمة المياه هي أزمة عالمية، وأن العراق أحد البلدان التي تضررت بسببها".وأوضح السوداني أن "اتفاق آلية التمويل سيعزز العلاقات الثنائية مع ويسهم في تناميها بمختلف المجالات، وبما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين".من جانبه، نقل الوزير التركي إلى السوداني تحيات الرئيس التركي ، وأشاد بخطوات الحكومة الحالية في تعزيز العلاقات الثنائية، التي أثمرت عن توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف القطاعات والمجالات.