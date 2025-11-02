العباسي يؤكد حرص العراق على تطوير التعاون الدفاعي والأمني مع تركيا

أكد ، الأحد، على تطوير التعاون الدفاعي والأمني مع وفق مبدأ احترام السيادة وحسن الجوار.

وقالت في بيان، "استقبل اليوم في وزير الخارجية التركي والوفد المرافق له، في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها الوزير التركي إلى لبحث ملفات التعاون الثنائي الدفاعي والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك".

وخلال اللقاء، وفق البيان "جرى استعراض العلاقات بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز التعاون العسكري والأمني، لاسيما في مجال ضبط الحدود ومكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية، والتدريب وبناء القدرات بما يعزز أمن واستقرار المناطق الحدودية ويخدم المصالح المشتركة للعراق وتركيا".



ونقل البيان عن وزير الدفاع تأكيده "حرص على تطوير التعاون الدفاعي والأمني مع وفق مبدأ احترام السيادة وحسن الجوار، وبما يضمن عدم استخدام الأراضي العراقية للإضرار بأي دولة".



من جانبه، أشاد وزير الخارجية التركي بـ"جهود العراق في محاربة الإرهاب وحماية "، مؤكداً رغبة بلاده في فتح آفاق جديدة من التعاون الدفاعي والتقني والتدريب العسكري مع المؤسسات العراقية.



