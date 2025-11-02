نائب يكشف نتائج التحقيق بمخالفات في البصرة.. توصيات تخص العيداني​

وقال في مؤتمر صحافي، "حققنا بهدر وفساد تفوق قيمتها سرقة تبلغ 4 تريليونات دينار و500 مليار دينار عراقي".

وأضاف "نعلن نتائج التحقيق بمخالفات المحلية المشكلة بأمر نيابي، وتوصلنا بمجموعة من الاستنتاجات"، موضحا أن "محافظ ارتكب العديد من المخالفات المالية والفنية التي تسبت باضرار المال العام، ووجود هدر وتلاعب في تخصيصات البترودولار".



ولفت الساعدي الى أن "التوصيات بإحالة المحافظ ورؤساء الدوائر المحلية الى القضاء والمحاكم المختصة وتضمين المبالغ المالية التي لم يتم استيفائها من العقود والمناقصات، وعرض اقالة المحافظ من منصبه على انظار "، كاشفا عن "مخاطبة قاضي النزاهة لتحريك شكوى جزائية ضد محافظ البصرة".