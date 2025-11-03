الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-545762-638977496500995663.jpg
تقرير يكشف 3 مهام "رئيسية" بجعبة مبعوث ترامب الى العراق
سياسة
2025-11-03 | 01:52
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,164 شوهد
السومرية
نيوز-سياسة
كشفت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، عن 3 مهام رئيسية في اجندة مبعوث
ترامب
الى
العراق
مارك سافيا، تتمثل بتقليص تواجد الشركات الصينية في العراق، والتأثير بشكل الحكومة المقبلة في العراق بعيدا عن التأثير الايراني فيها، بالاضافة الى ايجاد صيغة معينة لالوية
الحشد الشعبي
.
ونقل موقع
ارم نيوز
، عن مصادر أمريكية دبلوماسية، قولها إن "المبعوث الأمريكي الجديد في
العراق
مارك سافايا، يحمل أجندة يستهّل فيها عمله في
بغداد
، قائمة على 3 محاور، في صدارتها عدم تجديد عقود عمل شركات النفط الصينية في حقول البترول العراقية، وأن تحلّ مكانها شركات أمريكية".
وأوضحت المصادر أن "المحاور الأخرى التي كُلف بها سافايا من
ترامب
، للعمل على دعم تشكيل حكومة في العراق على إثر الانتخابات النيابية المقررة في 11
نوفمبر
الجاري، لا تخضع لأية ضغوط من
إيران
ولا تتحكم فيها الفصائل والتيارات المؤثرة الموالية لطهران".
وأكدت المصادر أن "المحور الثالث المكلف به سافايا للعمل عليه وترتيبه مع استلامه منصبه في بغداد، الذهاب إلى تهيئة خطة تتحرك عليها
واشنطن
لإيجاد عملية حل حقيقية لملف
الحشد الشعبي
".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
مبعوث ترامب
العراق
الفصائل
الانتخابات
السومرية نيوز
الحشد الشعبي
سومرية نيوز
السومرية
ارم نيوز
نوفمبر
واشنطن
+A
-A
