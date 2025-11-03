ممثل الامم المتحدة وسفير البعثة الاوروبية بضيافة رئيس القضاء الاعلى.. والانتخابات على الطاولة

وذكر المجلس في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " القاضي الدكتور استقبل اليوم الاثنين الموافق 3 / 11 / 2025، للأمين العام للأمم المتحدة في الحسان".واضاف ان "الطرفين بحثا الإجراءات القضائية الخاصة بالاستعداد للانتخابات البرلمانية القادمة التي سَتقام بِتاريخ 11 / 11 / 2025".وفي سياق من فصل، استقبل رئيس سفير بعثة الإتحاد الأوروبي الجديد لدى كليمنس سمتنر.ووفقا لبيان القضاء، فإنه "جَرى خِلال اللقاء سُبل تعزيز التعاون بين القضاء وبعثة الإتحاد الأوروبي، ومُناقشة برامج البعثة في تبادل وتقديم الخبرات القضائية والقانونية المُشتركة".