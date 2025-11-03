السيد الصدر يعلق على خبر دعمه لقائمة انتخابية: هذا من الوهم والكذب الذي يروج له الفاسد والمندس

وقال في بيان ورد لـ ، إن " (أعزه الله) اطلع على بعض النشاطات التي قدمت لسماحته، ومنها وقفات وتجمعات لبعض العشائر والتي عبرت عن موقفها التضامني مع موقف سماحة (أعزه الله) في مقاطعة الانتخابات حيث قال سماحته "شكراً لهم.. موقف مشرف"، فيما شكر سماحته بعض العشائر لموقفها المساند قائلاً "جزاهم الله خيراً... وقفة إصلاحية".وأضاف المكتب، “وفيما يتعلق بوقفة لشيوخ عشائر وفلاحين بسبب انعدام مياه والفرات علق سماحته بالقول "لم يضيعوا الماء فقط بل أضاعوا كل شيء مع شديد الأسف".وتابع المكتب، "وحول صفحات كاذبة تروج خبراً مفاده أن سماحته سوف يدعم قائمة معينة، قال (أعزه الله) "هذا من الوهم والكذب الذي يروج له الفاسد والمندس". فيما أحال موقف انسحاب أحد المرشحين إلى " ".