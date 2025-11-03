السامرائي يؤكد أهمية إنجاز مشروع مستشفى سامراء العام وفق أعلى المعايير الخدمية

وقال مكتب في بيان ورد لـ ، إنه "ضمن متابعته للمشاريع الخدمية في ، أجرى رئيس تحالف العزم مثنّى السّامرائي جولة تفقدية في ، يرافقه قائممقام المدينة، حيث كان في استقباله الكادر المتقدم للمستشفى".وأضاف المكتب، أن "السّامرائي اطلع خلال الجولة على نسب تقدم العمل في أعمال تأهيل جزء أساسي من المستشفى والتي تكفل بها على نفقته الخاصة"، مؤكداً "أهمية إنجاز المشروع وفق أعلى المعايير الخدمية لتوفير بيئة علاجية أفضل لأهالي المدينة، ومواصلة دعم الجهود الرامية إلى تطوير البُنى الصحية في وبقية مدن المحافظة".