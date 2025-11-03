الخارجية الايرانية تعلق بشأن "تهديدات امريكية وصلت للعراق"

وقال بقائي، المتحدث باسم ، في مؤتمر صحفي، حول بعض الأخبار بشأن تواصل مسؤول الأمريكي مع المسؤولين العراقيين: "نناقش القضايا الأمنية في كل حوار مع دول الجوار، بما فيها ، ونعتبر هذه التهديدات تدخلاً في للعراق".واشار الى ان "هذه التهديدات تتعارض مع السيادة الوطنية العراقية، وتعكس الطبيعة التدخلية والعدوانية للولايات المتحدة، هذه التهديدات لا تؤثر على عزم الشعب العراقي على تحقيق ما يراه مصلحته العليا".وجاء هذا التصريح على خلفية ما كشفه العراقي عن تلقيه اتصالا هاتفيا من وزير الحرب الامريكي بيت هيسيغيث، وابلاغه بوجود عمليات عسكرية مرتقبة في المنطقة، محذراً من "تدخل الفصائل العراقية في تلك العمليات".وأوضح أن الاتصال، استمر بين 11 و12 دقيقة، جرى بحضور رئيس أركان الجيش، ونائب ، ومعاون العمليات، ومدير الاستخبارات العسكرية، مشيرا الى ان "نظيره الأميركي أنهى الاتصال بعبارة تحذيرية واضحة: "هذا تبليغ أخير لكم... وأنتم تعرفون جيداً كيف سيكون رد الإدارة الحالية".