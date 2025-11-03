رئيس الجمهورية يغادر إلى دولة قطر

وذكر بيان لمكتبه، ان رشيد "غادر اليوم الاثنين 3 تشرين الثاني 2025 إلى في زيارة رسمية للمشاركة في أعمال مؤتمر القمة الثانية للتنمية الاجتماعية".وأضاف البيان، انه "يرافق رئيس الجمهورية وفداً يضم عدداً من المسؤولين".