النزاهة تعلن صدور 24 أمر قبض واستقدام لذوي الدرجات الخاصة

وجاء في وثيقة نشاطات لشهر تشرين الأول 2025 كالتالي:-عدد عمليات الضبط: 150-المتهمون الذين تم ضبطهم بالجرم المشهود: 63-اوامر القبض والاستقدام القضائية بحق ذوي الدرجات الخاصة: 24-أحكام الإدانة القضائية الصادرة: 60-المدانون بأحكام قضائية: 71-ملفات تسلم الهاربين والأموال المهربة: 97-استمارات المشمولين بكشف الذمم المالية المتسلمة: 174-المشمولون بالكشف الذين ظهر لديهم تضارب في المصالح: 5-زيارات مراقبة الأداء الوظيفي في مؤسسات الدولة: 72_ تقارير تشخيص مشاكل ومعوقات العمل والظواهر السلبية ومتابعة معالجتها: 13-الإصدارات الورقية والحلقات والإذاعية: 11-البحوث والدراسات والتقارير الإحصائية والدورات والورش والندوات: 66