وجاءت هذه الخطوة بعد أن نشر وثيقة بخط يده، دون فيها الآية القرآنية: "قال ربي بما أنعمت عليّ فلن أكون ظهيرًا للمجرمين"، وختمها بعبارة "مقاطعون" مع توقيعه وختمه وبصمة حمراء، في إشارة فسرها متابعون على أنها إعلان موقف حاسم من الانتخابات والطبقة السياسية الحالية.وتداول ناشطون صدريون على مواقع التواصل صورا تظهر بصمات حمراء على أوراق بيضاء، حملت شعارات المقاطعة وذات الآية القرآنية التي نشرها .ادناه الوثائق: