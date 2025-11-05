"يعرض نفسه للمساءلة".. السيد الصدر يحذر من استغلال صور آل الصدر بالدعاية الانتخابية

وبحسب إعلام ، فان اطلع على بعض النشاطات التي قدمت له حيث تضمنت إحداها قيام أحد المرشحين بتوزيع منشورات يدعي فيها أنه يعتز بالإخوة المقاطعين، فعلق بالقول: " عدم إستغلال إسمنا آل الصدر ومواقفنا للدعاية الانتخابية".كما أرسل السيد الصدر سلامه إلى المقاطعين من أبناء التيار الشيعي الوطني في لنسبتهم العالية قائلاً: "سلامٌ على المقاطعين".أما بخصوص رسالة من قبل أبناء التيار الشيعي الوطني في مدينة إلى السيد الصدر بأنهم وأهاليهم وعشائرهم مقاطعون للفاسدين وانتخابهم، أجاب: "وصلتني رسالتكم فحياكم الله ورعاكم ومن كل سوء وقاكم".وحول قيام بعض السياسيين "الفاسدين" وأتباعهم تضليل الرأي العام عبر تعليق صور آل الصدر الكرام على سيارات النقل، علق السيد الصدر بالقول: "ذلك ممنوع بل ويعرض نفسه للمساءلة القانونية كل من يفعل ذلك"، فيما أحال موقف أحد المرشحين الذي انسحب من إحدى القوائم إلى " " داعياً له بالقول: "جزاه الله خيراً"، بحسب ما نقل إعلام التيار.