السومرية نيوز
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
إمكانية لإبرام اتفاقية تبادل محكومين بين العراق والسويد
سياسة
2025-11-05 | 04:41
السومرية نيوز
– سياسة
التقى وزير العدل
خالد شواني
، اليوم الأربعاء، القائم بالأعمال في
السفارة السويدية
ببغداد يورغن ليندستروم وبحثا التعاون العدلي والقانوني وإمكانية إبرام اتفاقية لتبادل المحكومين بين البلدين.
وقالت وزارة العدل في بيان ورد لت
السومرية نيوز
، إن "الوزير استقبل اليوم القائم بالأعمال في
سفارة مملكة السويد
وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون العدلي والقانوني بين البلدين، وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة، إلى جانب مناقشة إمكانية إبرام اتفاقية خاصة بتبادل المحكومين وتوسيع تبادل الخبرات في قضايا النزاعات القانونية والتحكيم الدولي".
وأكد الوزير شواني خلال اللقاء "حرص وزارة العدل على الانفتاح في علاقاتها الدولية، ولا سيما في المجالات العدلية والقانونية وملف حقوق الإنسان".
من جانبه، أشاد ليندستروم بـ"التطورات الإيجابية التي شهدها
العراق
، ولا سيما داخل السجون والمؤسسات الإصلاحية"، مبدياً رغبة بلاده في "توسيع التعاون مع العراق في المجالات القانونية والعدلية، ودعم برامج
بناء القدرات
وتبادل الخبرات بين الجانبين".
