"صدام الفصائل مع الشرع".. اعلام ايراني يفسر التهديد الأمريكي للعراق باتصال الـ12 دقيقة والعملية المتوقعة

ونقلت وكالة ارنا الإيرانية الرسمية، عن رئيس للدراسات الاستراتيجية ، تشديده على "ضرورة أخذ التهديدات والتحذيرات الأمريكية ضد على محمل الجد".وأوضح ان "العديد من الأدلة، بما في ذلك الاتصال الأخير بين ونظيره العراقي، تشير إلى أن ستتخذ على الأرجح إجراءً عسكريًا في سوريا، ولن يكون العراق بمنأى عن هذا الإجراء العسكري".وأشار الى ان "التدخل العسكري الأمريكي ضد في بمساعدة سوريا (حكومة الجولاني) ليس مستبعدًا، ويتم تقييم تهديد لجماعات المقاومة الإسلامية العراقية بعدم التدخل في هذه العملية المحتملة في هذا الصدد".وعلى ما يبدو من التفسير، ان الاعتقاد هو ان تنخرط الفصائل العراقية بمصادمات بالضد من التابعة لنظام الشرع بسبب انخراط هذه القوات المحتمل بعمليات ضد حزب الله اللبناني.