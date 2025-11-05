السوداني يرعى مراسم توقيع إحالة العطاء إلى الشركات الفائزة بتأهيل مطار بغداد

وقد عملت الدولية/IFC التابعة لمجموعة المختص للحكومة، لمدة سنتين على إعداد هذا العطاء وتجهيز متطلبات طرح المشروع أمام ، وتأهيل أفضل العطاءات، وإعداد العقد الخاص بالشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير المطار وتشغيله.وستتضمن عملية التطوير والتحديث بناء صالة جديدة للمسافرين، بسعة (9) ملايين مسافر سنوياً في المرحلة الأولى، ترتفع لاحقاً إلى (15) مليون مسافر، إضافة الى تأهيل مدارج الطائرات، ونصب جسور لإركاب المسافرين، وتشييد مبنى متكامل لسلطة ، وصالة حديثة للشخصيات، ومرأب حديث للسيارات، وتأهيل المنظومات الخدمية الشاملة بما يتوافق مع المعايير الدولية للمطارات، إضافة إلى تدريب الكوادر العراقية الحالية، وتوفير (1000) فرصة عمل جديدة، لكل مليون مسافر جديد عند زيادة السعة، بحسب بيان لمكتب .ووقع إحالة العطاء عن الجانب العراقي لدائرة العقود والتراخيص في ، وعن الجانب المستثمر، مدير تطوير أعمال الائتلاف لمنطقة الشرق الأوسط.