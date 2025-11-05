السوداني يطلق مبادرة "بصمة" لمنح النساء القروض الميسّرة لإنشاء مشاريعهن

وثمّن جهود كل من ساهم بالعمل على إطلاق هذه لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية، ودعم دورها الأساسي في مسار نهوض الدولة والمجتمع، مؤكداً إيلاء الحكومة الأولوية لقطاعات المرأة، وعبر أكثر من قرار وأبرزها تشكيل الذي يعدّ رسالة اهتمام وتنسيق لجهود الدولة بشأن المرأة، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي.وبيّن، حرص الحكومة على التمكين الاقتصادي للمرأة، ضمن خطط السعي الى خفض البطالة وتوفير فرص العمل للنساء، والعمل على تفعيل ورعاية النشاطات الداعمة لهنّ مادياً ومعنوياً، مشيراً الى التي شملت أكثر من (500) ألف شاب وشابة، شكّلت نسبة النساء فيها (27%) من نسبة المتقدمين.وأشاد رئيس بالقطاع الخاص، خصوصاً المصارف، لدورهم في الكثير من المبادرات ومنها مبادرة (بصمة)، إذ ستوفر الحكومة، الى جانب القروض، منصّات التدريب والدعم والاستشارة لمختلف المشاريع.وتتضمن مبادرة (بصمة) تمويل مشاريع نسوية متنوّعة تغطي قطاعات إنتاجية وخدمية وتقنية، منها مشاريع الإنتاج الغذائي المنزلي، ومشاريع الخياطة، والتجارة الإلكترونية الصغيرة، والزراعة، والمراكز الخدمية النسوية، وحضانات الأطفال، ومجالات التصاميم المختلفة، وتُنفّذ المبادرة وفق شروط مُيسّرة تراعي خصوصية المشاريع النسوية الصغيرة والمتوسطة.