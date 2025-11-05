الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-546099-638979538862590687.jpg
القيسي: أيدينا ممدودة من الآن لكل من يمد يده إلينا
سياسة
2025-11-05 | 10:37
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
145 شوهد
السومرية نيوز
– سياسي
اكد رئيس تحالف العزم في
بغداد
النائب
محمود القيسي
، اليوم الأربعاء، ان "الايادي ممدودة من الآن لكل من يمد يده الينا".
وقال
القيسي
في تدوينة على منصة (X) تابعتها
السومرية نيوز
، ان "الأمواج البشرية الهادرة في التجمعات الانتخابية هي مصدر قوة واقتدار عظيم، متى ما توحدت بوصلتها نحو هدف
عراقي واحد
".
وأضاف "دعوة عراقية وطنية صادقة لكل مرشح استطاع أن يستقطب الجماهير بخطاب ومنجز وطني واضح؛ أن يؤخذ جهوده معنا ونؤخذ جهودنا معه من أجل مشروع وطني جامع يكفل العدالة والكرامة والرخاء للجميع؛ وأيدينا ممدودة من الآن لكل من يمد يده إلينا".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
مقالات ذات صلة
القيسي: من يدّعي أن قرار منح الوزارات بيده القلق على المنصب الذي يحلم بالعودة له
08:49 | 2025-10-26
"رسالة جديدة" من السيد الصدر بخط يده
04:45 | 2025-08-13
القيسي: تحالف العزم هو قاطرة السنة المركزية ومن يلتحق بها يكسب
11:26 | 2025-10-17
القيسي يعلن افتتاح دائرة التنفيذ في الغزالية للمرة الأولى
15:22 | 2025-09-10
القيسي
يدنا
السومرية نيوز
محمود القيسي
سومرية نيوز
عراقي واحد
السومرية
الكرامة
بغداد
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
التربية تحسم الجدل بشأن تعطيل الدوام في المدارس
محليات
49.61%
10:48 | 2025-11-04
التربية تحسم الجدل بشأن تعطيل الدوام في المدارس
10:48 | 2025-11-04
عطلة رسمية في محافظة عراقية غدا
محليات
26.5%
05:39 | 2025-11-04
عطلة رسمية في محافظة عراقية غدا
05:39 | 2025-11-04
اليكم المحافظات التي أعلنت تعطيل الدوام الرسمي غداً
محليات
14.27%
11:52 | 2025-11-04
اليكم المحافظات التي أعلنت تعطيل الدوام الرسمي غداً
11:52 | 2025-11-04
هيئة الحشد الشعبي تكشف تفاصيل انفجار أحد مقراتها في بغداد
أمن
9.62%
06:22 | 2025-11-04
هيئة الحشد الشعبي تكشف تفاصيل انفجار أحد مقراتها في بغداد
06:22 | 2025-11-04
المزيد
السوداني يطلق مبادرة "بصمة" لمنح النساء القروض الميسّرة لإنشاء مشاريعهن
08:00 | 2025-11-05
السوداني يرعى مراسم توقيع إحالة العطاء إلى الشركات الفائزة بتأهيل مطار بغداد
07:13 | 2025-11-05
"صدام الفصائل مع الشرع".. اعلام ايراني يفسر التهديد الأمريكي للعراق باتصال الـ12 دقيقة والعملية المتوقعة
05:08 | 2025-11-05
إمكانية لإبرام اتفاقية تبادل محكومين بين العراق والسويد
04:41 | 2025-11-05
"يعرض نفسه للمساءلة".. السيد الصدر يحذر من استغلال صور آل الصدر بالدعاية الانتخابية
03:51 | 2025-11-05
التصويت بالبطاقات "المشتراة" ممكن بشرط "اخذ اصابع الناخب ايضا".. المفوضية تكشف "المهمة المستحيلة"
01:38 | 2025-11-05
