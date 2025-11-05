القيسي: أيدينا ممدودة من الآن لكل من يمد يده إلينا

وقال في تدوينة على منصة (X) تابعتها ، ان "الأمواج البشرية الهادرة في التجمعات الانتخابية هي مصدر قوة واقتدار عظيم، متى ما توحدت بوصلتها نحو هدف ".وأضاف "دعوة عراقية وطنية صادقة لكل مرشح استطاع أن يستقطب الجماهير بخطاب ومنجز وطني واضح؛ أن يؤخذ جهوده معنا ونؤخذ جهودنا معه من أجل مشروع وطني جامع يكفل العدالة والكرامة والرخاء للجميع؛ وأيدينا ممدودة من الآن لكل من يمد يده إلينا".