مكتب المشهداني يوضح ملابسات "شجار موكبه مع عجلة": تاهو مظللة اخترقت الموكب

وقال المكتب في بيان تابعته ، انه "ينوّه لرئيس مجلس النوّاب بشأن مقطع الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعيّ أن يوضح للرأي العام أنّه في أثناء مرور موكب الرئيس لوحظ دخول عجلة مظللة نوع تاهو، داخل الموكب، وهو الأمر الذي أدّى إلى حصول سوء فهم مع سائق العجلة، الذي أصرّ على الاستمرار في السير، رغم التنبيهات الأمنية، مما أدى إلى ارتباك مؤقت من قبل بعض عناصر الحماية".وأضاف انه "على الرغم مما حصل يؤكد رئيس رفضه القاطع لمثل هذه التصرفات الفردية، وقد وجّه سيادته على الفور باتخاذ الإجراءات القانونية بحق الأفراد العسكريين المعنيين، وإيداعهم التوقيف، تأكيدًا لحرصه الدائم على ضبط الأداء الأمنيّ واحترام المواطنين".وأكد المكتب أن "ما جرى لا يعكس نهج وتوجيهات المشهدانيّ، التي تدعو إلى الانضباط والمهنية العالية والتعامل الحضاري مع الجميع، وان الإجراءات القانونية المتخذة جاءت لضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات مستقبلًا".وخلال الساعات الماضية تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مشادات كلامية بين صاحب عجلة تاهو مظللة وبجانبه امرأة مع افراد من حماية بسبب خلاف على السير اثناء مرور موكب المشهداني.