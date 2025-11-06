السيد الصدر يوجه بإيقاف الوقفات الاحتجاجية وحتى يوم الانتخابات

وقال للسيد في في بيان ورد لـ ، "اطلع سماحة على بعض النشاطات التي قدمت له حيث تضمنت وقفات عشائرية تضامنية يؤيدون فيها قراره في مقاطعة الانتخابات حيث علق بالقول: "بارك الله تعالى بهم وشكراً لهم" فيما بعث سلامه إلى أهالي معظم المدن والمناطق في محافظة حيث قال "سلامي ومحبتي للجميع".وبخصوص رصد حالة ابن أحد المرشحين في إحدى القوائم قرر ترك العمل لدى أبيه لأنه يَعتبر ذلك مخالفة لذوق وأوامر السيد أجاب بالقول: "شكراً له".وحول إجبار مجموعة من منتسبي الجيش العراقي في قسرياً على المشاركة في التصويت الخاص، علق لهم بالقول: "حماكم الله من كل سوء".وفي تعليق للسيد الصدر حول وقفات احتجاجية تضامنية مع مشروع الإصلاح من قبل شباب من غير المنتمين إلى التيار الشيعي الوطني، وجّه السيد بإيقاف الوقفات الاحتجاجية وحتى يوم الانتخابات حيث قال "من الآن فصاعداً.. أعني حتى يوم الانتخابات لا داعي لأي وقفات رجاءً".