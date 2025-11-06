حيدر الملا: الحرية أصبحت وظيفة سلطوية تمنح لمن يجيد الولاء لا من يجيد القول

وتساءل الملا في تدوينة له على مواقع التواصل الاجتماعي، "هل المادة ۳۸ من الدستور تحتاج إعادة تفسير؟ بالعكس... تحتاج كشف بصمات.. حرية التعبير صارت مثل مزاد علني. الفاسد يتكلم باسم الوطن والمواطن إذا تنفس قالوا يهدد الأمن".وأضاف الملا، "العالم إذا شرح قالوا يتفلسف... والجاهل صار هو الحكم والمفتي والخبير.. أصبحت الحرية وظيفة سلطوية تُمنح لمن يجيد الولاء لا لمن يجيد القول!!".