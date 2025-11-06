موقع إيراني عن لسان سياسي عراقي: عدد الصدريين 300 الف.. واقنعنا 70% منهم بالمشاركة بالانتخابات!

ونقل موقع "روز بلاص" الإيراني عن فدعم قوله، إنه "يتراوح عدد أنصار التيار الصدري بين 300 ألف و350 ألفًا، وقد أقنعنا بعضهم بالمشاركة في الانتخابات، ونقدر أن 70% منهم سيشاركون، وفقط قادة التيار الصدري لن يشاركوا بالانتخابات".واعتبر ان " توصل أيضًا إلى أن مقاطعة الانتخابات لن تُجدي نفعًا"، مشيرا الى ان " العراقي أيضًا يسعى لإقناع المقاطعين بالمشاركة في الانتخابات من خلال وسائل إعلامية وثقافية".واعتبر فدعم بحسب "روز بلاص"، ان "خطابات أهل السنة في المحافظات السنية والتحشيد للانتخابات شجعت أيضا من كانوا ينوون مقاطعة الانتخابات على المشاركة فيها، كما يشجع المقربون من السلطة الناس على المشاركة، وستزداد هذه التحركات مع اقتراب موعد الانتخابات".