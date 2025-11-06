النائب محمود القيسي: كلي يقين وثقة بالله أن الحق سينتصر رغم أنف الباطل

وقال في تدوينة له على منصة "إكس"، إن "اللوبي الصهيوأمريكي أنفق 19 مليون دولار في لمنع زهران ممداني من الوصول لمنصب العمدة (المحافظ) فكانت أموال "الحرام" حافزًا للجمهور للانتخاب، وفاز ممداني رغمًا عن اللوبي".وأضاف القيسي، "بعضهم فعلها معنا في ، ولكني كلي يقين وثقة بالله أنّ الحق سينتصر رغم أنف الباطل".