على نفقته الخاصة.. السّامرائي يفتتح مستشفى سامراء بعد إعادة تأهيلها

وذكر التحالف في بيان ورد لـ ، أن "رئيس تحالف العزم مثنّى السّامرائي، افتتح بعد انتهاء أعمال إعادة تأهيل الأجزاء الأساسية فيها على نفقته الخاصة، وذلك بحضور وكيل ، والمدير العام لدائرة صحة الصيدلاني ، وعدد من المسؤولين المحليين ومدراء الدوائر الصحية والخدمية في المدينة".وجرى خلال الافتتاح، بحسب البيان، "استعراض مراحل العمل التي شملت تأهيل الردهات الرئيسة وصالات العمليات والطوارئ وتحديث منظومات الطاقة والتبريد والخدمات الطبية المساندة، بما يعيد للمستشفى جاهزيتها لخدمة أهالي وضواحيها".وأكد السّامرائي، وفقاً للبيان، أنّ "ما تحقق يمثل واجباً وطنياً وإنسانياً تجاه المدينة، مشيداً بجهود الملاكات الطبية والهندسية".وثمّن وكيل والمدير العام لدائرة صحة صلاح الدين "مبادرة السّامرائي ودوره الداعم للمؤسسات الصحية في عموم ".