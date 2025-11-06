السامرائي من الرمادي: الأنبار ستبقى ركناً أساسياً بمشروع العزم

أكد رئيس تحالف العزم ، الخميس، أن ستبقى ركناً أساسياً بمشروع تحالف العزم.

وقال اعلام التحالف في بيان، "حضر رئيس تحالف العزم المهندس مثنّى السّامرائي، اليوم الخميس، التجمع الانتخابي الكبير الذي أقامه مرشح التحالف في في ، بحضور الدكتور وزير الكهرباء الأسبق وعدد كبير من شيوخ ووجهاء ، إلى جانب الآلاف من أبناء المحافظة الذين جددوا دعمهم لتحالف العزم وبرنامجه الوطني".

ونقل البيان عن السّامرائي تأكيده خلال كلمته أنّ "الأنبار ستبقى ركناً أساسياً في مشروع تحالف العزم ورؤيته الوطنية الجامعة"، مشدداً على أهمية وحدة الصف وتكاتف الجهود لدعم المرشحين الأكفاء الذين يمثلون صوت المحافظة في خدمة وأبنائه.

وعبّر الحاضرون عن ثقتهم الكبيرة بقيادة التحالف وقدرته على تمثيل تطلعات أبناء الأنبار وتعزيز مسار التنمية والاستقرار في المرحلة المقبلة، بحسب البيان.