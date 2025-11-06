​العراق يهنئ مصر بمناسبة تعيين العناني مديراً لليونسكو

قدمت ، التهاني لمصر بمناسبة تعيين مديراً لمنظمة اليونسكو.

وجاء في بيان للخارجية، "تعرب وزارة الخارجيّةِ عن خالِصِ تهاني وتبريكاتِ جمْهوريّةِ إلى جمْهوريّةِ مصرَ العربيّةِ الشقيقة، بمناسبةِ تعيينِ الدكتور ، وزيرِ السياحةِ والآثارِ الأسبق، مديراً عاماً لمنظّمةِ الأممِ المتحدةِ للتربيةِ والعِلمِ والثقافةِ (اليونسكو)، وذلك بعد اعتمادِ المؤتمرِ العامِّ للمنظّمةِ انتخابَه يوم الخميس".

واشادت الوزارة بـ"هذه الخطوةِ التي تجسد مكانةَ الكفاءاتِ العربيّةِ في المحافلِ الدوليّةِ"، مؤكدة "تقديرَ العراقِ العالي لما يمتلكهُ الدكتور العناني من خبرةٍ أكاديميّةٍ ومهنيّةٍ رفيعةٍ في مجالِ الثقافةِ والتراثِ الإنسانيّ، متمنيةً له "النجاحَ والتوفيقَ في أداءِ مهامِّه الجديدةِ، وبما يُسهمُ في تعزيزِ رسالةِ (اليونسكو) في بناءِ جسورِ التعاونِ الثقافي بين شعوبِ العالم.



كما أكدت "حرصَ جمْهوريّةِ العراق على مواصلةِ التعاونِ مع منظّمةِ الأممِ المتحدة (اليونسكو)، في مجالاتِ التربيةِ والثقافةِ وصونِ التراثِ الإنساني المشترك".