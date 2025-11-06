​العراق يهنئ مصر بمناسبة تعيين العناني مديراً لليونسكو

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Live Talk
من
04:00 AM
الى
06:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
سوريا.. اعتقال متورط بارتكاب انتهاكات في حمص
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-546237-638980613085436548.jpeg
العراق يهنئ مصر بمناسبة تعيين العناني مديراً لليونسكو
سياسة
2025-11-06 | 16:29
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
128 شوهد
قدمت
وزارة الخارجية العراقية
، التهاني لمصر بمناسبة تعيين
خالد العناني
مديراً لمنظمة اليونسكو.
وجاء في بيان للخارجية، "تعرب وزارة الخارجيّةِ عن خالِصِ تهاني وتبريكاتِ جمْهوريّةِ
العراق
إلى جمْهوريّةِ مصرَ العربيّةِ الشقيقة، بمناسبةِ تعيينِ الدكتور
خالد العناني
، وزيرِ السياحةِ والآثارِ الأسبق، مديراً عاماً لمنظّمةِ الأممِ المتحدةِ للتربيةِ والعِلمِ والثقافةِ (اليونسكو)، وذلك بعد اعتمادِ المؤتمرِ العامِّ للمنظّمةِ انتخابَه يوم الخميس".
واشادت الوزارة بـ"هذه الخطوةِ التي تجسد مكانةَ الكفاءاتِ العربيّةِ في المحافلِ الدوليّةِ"، مؤكدة "تقديرَ العراقِ العالي لما يمتلكهُ الدكتور العناني من خبرةٍ أكاديميّةٍ ومهنيّةٍ رفيعةٍ في مجالِ الثقافةِ والتراثِ الإنسانيّ، متمنيةً له "النجاحَ والتوفيقَ في أداءِ مهامِّه الجديدةِ، وبما يُسهمُ في تعزيزِ رسالةِ (اليونسكو) في بناءِ جسورِ التعاونِ الثقافي بين شعوبِ العالم.
كما أكدت
وزارة الخارجية
"حرصَ جمْهوريّةِ العراق على مواصلةِ التعاونِ مع منظّمةِ الأممِ المتحدة (اليونسكو)، في مجالاتِ التربيةِ والثقافةِ وصونِ التراثِ الإنساني المشترك".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
مقالات ذات صلة
العناني.. أول عربي يفوز بمنصب مدير عام اليونيسكو
12:24 | 2025-10-06
السامرائي يهنئ الأمة الإسلامية بمناسبة المولود النبوي الشريف
11:38 | 2025-09-03
رابطة الرافدين تهنئ القطاع السياحي العراقي بمناسبة اليوم العالمي للسياحة
02:12 | 2025-09-27
فيليب موريس للخدمات الإدارية تعلن عن تعيين ريتشا روستاجي بمنصب المدير التنفيذي لمنطقة الخليج الأدنى والعراق
05:34 | 2025-09-04
العراق
مصر
وزارة الخارجية العراقية
وزارة الخارجية
منظمة اليونسكو
خالد العناني
الجدي
ليون
يونس
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
تحديثات أوروبية جديدة.. الامطار ستغزو العراق في هذه الأيام
محليات
35.59%
12:31 | 2025-11-05
تحديثات أوروبية جديدة.. الامطار ستغزو العراق في هذه الأيام
12:31 | 2025-11-05
عريس عراقي يفارق الحياة بحفل زفافه
محليات
27.02%
08:49 | 2025-11-05
عريس عراقي يفارق الحياة بحفل زفافه
08:49 | 2025-11-05
بوغون البولندي يعلن استدعاء حسين علي لصفوف المنتخب العراقي أمام الإمارات
رياضة
18.79%
05:37 | 2025-11-05
بوغون البولندي يعلن استدعاء حسين علي لصفوف المنتخب العراقي أمام الإمارات
05:37 | 2025-11-05
تصريح جديد من الداخلية بشأن حظر التجوال خلال الانتخابات
محليات
18.6%
11:55 | 2025-11-05
تصريح جديد من الداخلية بشأن حظر التجوال خلال الانتخابات
11:55 | 2025-11-05
المزيد
أحدث الحلقات
عشرين
إنتخابات تشرين.. نحو بديل سياسي وسيادة مكتملة - عشرين م٤ - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-06
عشرين
إنتخابات تشرين.. نحو بديل سياسي وسيادة مكتملة - عشرين م٤ - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-06
هنادي وليان
من الرضاعة إلى الأكل الأول… سرّ بشرة الطفل الصحية! - هنادي وليان - الحلقة ٩ | 2025
15:00 | 2025-11-06
هنادي وليان
من الرضاعة إلى الأكل الأول… سرّ بشرة الطفل الصحية! - هنادي وليان - الحلقة ٩ | 2025
15:00 | 2025-11-06
Celebrity
اللاعب العراقي محمد عبد الزهرة - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-06
Celebrity
اللاعب العراقي محمد عبد الزهرة - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-06
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 06-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-06
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 06-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-06
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٨ الى ١٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-06
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٨ الى ١٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-06
Live Talk
إبداع عراقي في عالم الدبلجة - Live Talk - الحلقة ١٥٥ | 2025
10:30 | 2025-11-06
Live Talk
إبداع عراقي في عالم الدبلجة - Live Talk - الحلقة ١٥٥ | 2025
10:30 | 2025-11-06
ناس وناس
بغداد السنك - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٣ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-06
ناس وناس
بغداد السنك - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٣ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-06
مايك السومرية
النائب باسم خشان - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٠ | season 1
15:00 | 2025-11-05
مايك السومرية
النائب باسم خشان - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٠ | season 1
15:00 | 2025-11-05
من الأخير
ليلة غامضة في بيت الحــ.شد - من الأخير م٢ - حلقة ٨٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-05
من الأخير
ليلة غامضة في بيت الحــ.شد - من الأخير م٢ - حلقة ٨٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-05
الأكثر مشاهدة
عشرين
إنتخابات تشرين.. نحو بديل سياسي وسيادة مكتملة - عشرين م٤ - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-06
عشرين
إنتخابات تشرين.. نحو بديل سياسي وسيادة مكتملة - عشرين م٤ - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-06
هنادي وليان
من الرضاعة إلى الأكل الأول… سرّ بشرة الطفل الصحية! - هنادي وليان - الحلقة ٩ | 2025
15:00 | 2025-11-06
هنادي وليان
من الرضاعة إلى الأكل الأول… سرّ بشرة الطفل الصحية! - هنادي وليان - الحلقة ٩ | 2025
15:00 | 2025-11-06
Celebrity
اللاعب العراقي محمد عبد الزهرة - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-06
Celebrity
اللاعب العراقي محمد عبد الزهرة - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-06
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 06-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-06
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 06-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-06
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٨ الى ١٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-06
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٨ الى ١٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-06
Live Talk
إبداع عراقي في عالم الدبلجة - Live Talk - الحلقة ١٥٥ | 2025
10:30 | 2025-11-06
Live Talk
إبداع عراقي في عالم الدبلجة - Live Talk - الحلقة ١٥٥ | 2025
10:30 | 2025-11-06
ناس وناس
بغداد السنك - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٣ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-06
ناس وناس
بغداد السنك - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٣ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-06
مايك السومرية
النائب باسم خشان - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٠ | season 1
15:00 | 2025-11-05
مايك السومرية
النائب باسم خشان - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٠ | season 1
15:00 | 2025-11-05
من الأخير
ليلة غامضة في بيت الحــ.شد - من الأخير م٢ - حلقة ٨٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-05
من الأخير
ليلة غامضة في بيت الحــ.شد - من الأخير م٢ - حلقة ٨٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-05
اخترنا لك
فساد في العقود... وإقالة مديرِ عامِ الصحة عباس التميمي من منصبِه!
02:50 | 2025-11-07
بالملخص.. 9 أسئلة تشرح انتخابات العراق
02:37 | 2025-11-07
السامرائي يطلق منصة عزمنا بعد الانتخابات
01:43 | 2025-11-07
السامرائي من الرمادي: الأنبار ستبقى ركناً أساسياً بمشروع العزم
14:38 | 2025-11-06
بارزاني: بغداد لم تلتزم بالوعود والاتفاقيات بإرسال رواتب موظفي الإقليم
11:57 | 2025-11-06
على نفقته الخاصة.. السّامرائي يفتتح مستشفى سامراء بعد إعادة تأهيلها
08:27 | 2025-11-06
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.