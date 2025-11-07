السامرائي يطلق منصة عزمنا بعد الانتخابات

وقال في كلمة له من وتلقتها نيوز، "اننا نعمل على إعادة ألق والحفاظ على عناوينها العشائرية الكريمة".وتساءل السامرائي "بعض المسؤولين كانوا بسطاء مادياً واليوم يملكون ثروات طائلة.. من أين جاؤوا بهذه الأموال؟"، مشيرا الى ان "قضيتنا ليست انتخابية ووجودنا في محافظاتنا سيكون أقوى بعد الانتخابات".وتابع "سيتم إطلاق منصة "عزمنا" بعد الانتخابات لاستقبال شكاوى المواطنين".