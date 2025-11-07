الملا: نتائج الانتخابات القادمة نقطة تحول في إدارة المحافظات المحررة

وقال الملا في تدوينة على منصة (أكس)، تابعتها إن "مشروع العزم قادم بروح جديدة وإرادة قوية لاستعادة الشراكة الحقيقية في القرار بعد أن وصلتلأضعف مراحلها منذ 2018".وتابع: "نحن نؤمن أن نتائج الانتخابات القادمة ستكون نقطة تحول في إدارة المحافظات المحررة، وعودة القرار إلى أبناء مجتمعها".وأكمل، أن "يدنا ممدودة لكل من يضع مصلحة الناس قبل مصلحة الكرسي، فالمرحلة القادمة (صناعة مستقبل، لا تكرار ماضي)".