السامرائي يدعو إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات: صوتكم هو سلاحكم الدستوري

وقال في كلمة وجّهها إلى أبناء الشعب العراقي وتابعتها : "يا أبناء الغيارى وصنّاع الحضارة الأولى، ويا من أرسوا دعائم المدنية وصروح البناء، أتوجه إليكم ونحن على أعتاب مرحلة فاصلة في تاريخ بلدنا وسط تطورات دولية ومتغيرات إقليمية متسارعة".وأضاف أن الانتخابات "ليست مجرد واجبٍ دستوري، بل هي بين المواطن ومن يمنحه صوته"، داعياً العراقيين إلى "عدم السماح للمقامرين والمغامرين بمقايضة أصواتهم بمصالح شخصية على حساب مستقبل الوطن".وأكد السامرائي في كلمته على أهمية المشاركة الشعبية الواسعة قائلاً: "لقد آن الأوان أن يستعيد العراقيون صوتهم وقرارهم، وأن يقدّموا المخلصين من أبنائهم الذين أثبتوا حضورهم في الميدان، واستحقوا ثقة الناس بعملهم لا بشعاراتهم".ووجّه السامرائي رسائل خاصة إلى عدد من المحافظات، مشيداً بخصوصية كل منها، حيث خاطب أهل واصفاً إياهم بأنهم "عاصمة ومنارة العلم"، داعياً إياهم إلى "اختيار من يمثلهم بصدق وكفاءة"، كما وجّه حديثه إلى أبناء وسامراء ونينوى والأنبار وديالى وكركوك، مشيداً بتاريخهم ودورهم الوطني، ومطالباً إياهم بأن يكونوا "قادة في صنع القرار، لا تابعين للآخرين".وشدد السامرائي على أن "السنوات الماضية أثبتت فشل القيادات التي لم تؤمن يوماً بالشعب، وانشغلت بالمناصب والمكاسب الشخصية"، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب قيادات تؤمن بالشراكة الحقيقية والتمثيل العادل لجميع فئات المجتمع.واختتم السامرائي كلمته قائلاً: "أيها العراقيون، لقد جربتم الصمت والعزوف ولم تجنوا منه خيراً، فكونوا أنتم أهل التغيير. صوتكم هو سلاحكم الدستوري السلمي الوحيد، فاستخدموه بذكاء وحكمة وأمانة".