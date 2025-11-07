الصفحة الرئيسية
سوريا.. اعتقال متورط بارتكاب انتهاكات في حمص
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
زيد الحماد: العزم سيحصد خمسة مقاعد بالأنبار وردنا على الخصوم بصناديق الاقتراع
سياسة
2025-11-07 | 10:46
أكد رئيس تحالف العزم في
محافظة الأنبار
زيد الحماد، اليوم الجمعة، أن التحالف يستعد لتحقيق نتائج متميزة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، متوقعاً أن يحصد ما لا يقل عن خمسة مقاعد نيابية في المحافظة.
وقال الحماد في تصريح، تابعته
السومرية نيوز
، إن "تحالف العزم سيحقق ثلاثة مقاعد في
الأنبار
، فيما ستنال قائمتنا الأخرى (التفوق) مقعدين"، موضحاً أن القائمتين تضمان "شخصيات عشائرية ورمزية، إلى جانب مثقفين وأكاديميين وموظفين من مختلف مؤسسات الدولة".
وأضاف الحماد أن "تحالف العزم يمتلك قاعدة جماهيرية واسعة وثقلاً اجتماعياً كبيراً، والتنافس فيه قوي جداً، ما يؤهله لتحقيق الرقم الأكبر من الأصوات على مستوى المحافظة"، مشدداً على أن التحالف "يعتمد على برنامج واقعي يركز على الخدمات والتنمية المحلية".
وفي سياق متصل، انتقد الحماد الخطابات "التهجّمية والفارغة" لبعض الجهات السياسية، قائلاً: "كنا نتمنى أن يطرح الجميع برامجهم الانتخابية والخدمات التي يمكنهم تقديمها للناس، بدلاً من الخطاب التحشيدي الذي لا يحمل مضموناً خدمياً أو تنموياً".
وتابع: "لا وصاية على اختيارات أبناء الأنبار، والخطابات المتشنجة تعبّر عن فشل أصحابها وعدم قدرتهم على تقديم برامج انتخابية حقيقية"، مضيفاً أن "بعض الأطراف تحاول جرّنا إلى سجالات إعلامية، لكننا نترفع عن ذلك، وسنرد من خلال صناديق الاقتراع".
وختم الحماد تصريحه بالقول إن "الرد الحقيقي سيكون في الميدان، من خلال العمل الجاد ومتابعة تقديم الخدمات لأهل الأنبار، وترسيخ حضور تحالف العزم كقوة سياسية معتدلة وفاعلة في المشهد الوطني".
مقالات ذات صلة
"الفيالقة" يحصد أرواح خمسة أشخاص في نيويورك
12:22 | 2025-08-19
السامرائي من الرمادي: الأنبار ستبقى ركناً أساسياً بمشروع العزم
14:38 | 2025-11-06
السامرائي: الأنبار كانت وستبقى ركناً أساسياً في مشروع تحالف العزم الوطني
14:53 | 2025-10-31
رئيس تحالف العزم يصل محافظة الأنبار
03:50 | 2025-10-13
العزم
الانتخابات
الانبار
محافظة الأنبار
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
الأنبار
