مبعوث ترامب: العراق يمضي قدمًا نحو مستقبل قوي وخال من الميليشيات

وقال سافايا في منشور على منصة "اكس"، "يبدو مستقبل مشرقًا بفضل شعبه الموهوب والنابض بالحياة، وهو أثمن مورد تمتلكه أي أمة".‏واضاف "لقد حقق العراق في السنوات الأخيرة تقدمًا ملحوظًا، ومع اقتراب البلاد من مرحلة مفصلية في مسيرتها الديمقراطية، فلنواصل هذا الزخم".‏واكد ان " تقف إلى جانب العراق وهو يمضي قدمًا نحو مستقبلٍ قوي ومستقل وخالٍ من الميليشيات المدعومة من الخارج".