Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
سوريا.. اعتقال متورط بارتكاب انتهاكات في حمص
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

مجلة امريكية: السوداني وضع مصلحة العراق وشعبه فوق كل اعتبار

سياسة

2025-11-07 | 15:39
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
مجلة امريكية: السوداني وضع مصلحة العراق وشعبه فوق كل اعتبار
433 شوهد

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن حكومته تضع مصلحة العراق وشعبه فوق كل اعتبار، مشيراً إلى أن البلاد تشهد اليوم مرحلة استقرار غير مسبوقة وتحولاً في صورتها الإقليمية والدولية، بعد أن كانت ساحةً للصراعات والنزاعات.

وفي مقابلة حصرية مع مجلة “نيوزويك” الأميركية، قال السوداني إن حكومته “تسعى لتحويل العراق من مصدرٍ للاضطراب إلى مركزٍ إقليمي للتجارة والابتكار والاستقرار”، موضحاً أن هذا التحول يجري وفق رؤية وطنية شاملة بعنوان “رؤية العراق 2050”، تقوم على ستة محاور أساسية تشمل التحول الرقمي، والحوكمة المستدامة، والاقتصاد المرن، وتمكين الشباب، وتحقيق السيادة، والتموضع الجيوسياسي المتوازن.

وأشار السوداني إلى أن مبدأ “العراق أولاً” يمثل جوهر هذه الرؤية، مؤكداً أنه يتقاطع مع فلسفة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في شعار “أميركا أولاً”، وقال: “القاسم المشترك بيننا هو إعطاء الأولوية للشعب والوطن، فكما يضع ترامب مصلحة بلاده أولاً، نحن نضع العراق أولاً في الأمن والاستقرار والتنمية والخدمات”.

وأضاف أن حكومته نجحت في تحقيق إنجازات ملموسة على صعيد الأمن والخدمات والإصلاح الاقتصادي، مستشهداً بتنفيذ أول تعداد سكاني شامل منذ 37 عاماً وبإشراف الأمم المتحدة، إضافة إلى تنظيم الانتخابات المحلية في جميع المحافظات بما فيها كركوك بعد توقف دام نحو عقدين.

وأوضح السوداني أن هذه الخطوات عززت ثقة المواطنين بالحكومة وبالعملية الانتخابية، مشيراً إلى أن أكثر من خمسة ملايين ناخب جديد سجلوا أسماءهم للمشاركة في الانتخابات المقبلة المقررة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر، واصفاً هذا الرقم بأنه “غير مسبوق في تاريخ العراق الحديث”.

وفي ما يتعلق بالوضع الإقليمي، أكد رئيس الوزراء أن العراق انتهج سياسة “الحياد الإيجابي” تجاه الأزمات التي عصفت بالمنطقة، مضيفاً: “لم نكن طرفاً في أي صراع، بل عامل توازن يسعى لترسيخ الاستقرار”. وأوضح أن بغداد تمكنت من تجنب السيناريوهات المأساوية التي شهدتها دول مثل لبنان وسوريا واليمن، رغم اشتداد النزاعات والحروب في الشرق الأوسط.

وفي رده على سؤال حول تعامل حكومته مع الفصائل المسلحة، شدد السوداني على أن سيادة القانون واحتكار السلاح بيد الدولة يمثلان مبدأً ثابتاً، قائلاً: “تعاملنا بحزم مع الانتهاكات، وهناك تحول ملموس في توجه الفصائل نحو العمل السياسي، وهذا بحد ذاته إنجاز يعزز دولة المؤسسات”.

أما بشأن التهديدات الإسرائيلية الأخيرة ضد العراق، فقد أكد السوداني أن بلاده واجهتها “بموقف رسمي رافض وواضح”، مشيراً إلى أن تلك التهديدات كانت جزءاً من سياسة توسيع رقعة الحرب في المنطقة. وأضاف: “لن نسمح باستخدام الأراضي العراقية للاعتداء على أي طرف، وقرار الحرب والسلم هو قرار الدولة حصراً”.

وكشف رئيس الوزراء عن دور دبلوماسي نشط للعراق خلال الحرب على غزة، موضحاً أن حكومته شاركت في مؤتمر شرم الشيخ دعماً لخطة الرئيس ترامب لوقف القتال، كما عملت على تهيئة أرضية للحوار بين واشنطن وطهران على أساس احترام السيادة ورفض العقوبات والتهديدات.

وفي ما يتعلق بالعلاقات الخارجية، قال السوداني إن العراق هو الدولة الوحيدة التي تحافظ على توازن العلاقات مع كل من الولايات المتحدة وإيران، مضيفاً: “إيران دولة جارة دعمتنا في الحرب ضد داعش، ونحافظ على علاقة قائمة على الاحترام المتبادل، وفي الوقت نفسه لدينا شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة في مجالات متعددة”.

وأشار إلى أن حكومته ترى في إدارة الرئيس ترامب “فرصة حقيقية لبناء علاقة نموذجية قائمة على المصالح المشتركة والتنمية الاقتصادية”، مؤكداً أن العراق منفتح على الاستثمارات الأميركية، وأن “الأبواب مفتوحة أمام الشركات الأميركية للمساهمة في مشاريع الإعمار والطاقة والبنى التحتية”.

وعن رؤيته لمستقبل العراق، قال السوداني إن بلاده تمتلك كل مقومات النهوض من موارد بشرية وطبيعية ومالية، مضيفاً: “نريد أن نجعل العراق مركزاً اقتصادياً مزدهراً وقوة توازن في المنطقة، تستند إلى العلم والتكنولوجيا وريادة الشباب”.

وأوضح أن مشروع “رؤية العراق 2050” يتضمن برامج للتحول الرقمي، والحكومة الذكية، والأمن السيبراني، وتمكين الطاقات الوطنية عبر رواد الأعمال، وتحقيق المواطنة الإنتاجية، مؤكداً أن الحكومة بدأت فعلياً تنفيذ هذه الرؤية بالتعاون مع وزارة التخطيط وشركات دولية مثل KBR.

ولفت إلى أن هذه الجهود تستهدف تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، معتبراً أن “الاقتصاد الريعي كان خطأً دام لعقود ويجب تجاوزه عبر بناء نموذج اقتصادي مرن ومبتكر”.

وفي سياق حديثه عن إنجازات الحكومة، أكد السوداني أن العراق يشهد اليوم أعلى درجات الاستقرار منذ ستينيات القرن الماضي، نقلاً عن وصف السفير البريطاني السابق في بغداد، مضيفاً أن العاصمة تشهد “حياة ليلية طبيعية وحركة سياحية متنامية، وارتفاعاً في إيرادات السياحة بنسبة 40%”.

وأشار إلى أن الموصل، التي كانت يوماً معقلاً لتنظيم داعش، أصبحت اليوم تستقبل السياح من أوروبا وروسيا، وأن الحكومة تعمل على إنشاء وزارة خاصة للسياحة لدعم هذا القطاع الحيوي وتنشيط الترويج الخارجي لصورة العراق الجديدة.

وفي ختام المقابلة، شدد رئيس الوزراء على أن المنصب بالنسبة له ليس مكسباً شخصياً بل أمانة ومسؤولية وطنية، مضيفاً: “الثقة التي يمنحها الشعب عبر الانتخابات هي أمانة غالية يجب أن نقابلها بالصدق والعمل، لا بالوعود”.

وأكد أن التحدي الأكبر أمام حكومته هو مواجهة حملات التشكيك والعرقلة من بعض الأطراف السياسية، قائلاً: “هناك من أزعجتهم نجاحاتنا لأنها كشفت إخفاقاتهم السابقة، لكننا نرد عليهم بالإنجازات لا بالكلمات. فكلما أنجزنا أكثر، ازداد غضب خصومنا، وهذه أفضل شهادة على أننا نسير في الطريق الصحيح”.
>>  تابع قناة السومرية على  منصة x
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
اتفاقية مياه لأول مرة في العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣١ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-07
Play
اتفاقية مياه لأول مرة في العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣١ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-07
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-07
Play
العراق في دقيقة 07-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-07
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-07
Play
نشرة ٧ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-07
الهوا الك
Play
الهوا الك
معاناة يومية ومطالبات حقوقية وخدمية - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣١ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-07
Play
معاناة يومية ومطالبات حقوقية وخدمية - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣١ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-07
عشرين
Play
عشرين
إنتخابات تشرين.. نحو بديل سياسي وسيادة مكتملة - عشرين م٤ - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-06
Play
إنتخابات تشرين.. نحو بديل سياسي وسيادة مكتملة - عشرين م٤ - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-06
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
من الرضاعة إلى الأكل الأول… سرّ بشرة الطفل الصحية! - هنادي وليان - الحلقة ٩ | 2025
15:00 | 2025-11-06
Play
من الرضاعة إلى الأكل الأول… سرّ بشرة الطفل الصحية! - هنادي وليان - الحلقة ٩ | 2025
15:00 | 2025-11-06
Celebrity
Play
Celebrity
اللاعب العراقي محمد عبد الزهرة - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-06
Play
اللاعب العراقي محمد عبد الزهرة - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-06
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٨ الى ١٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-06
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٨ الى ١٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-06
Live Talk
Play
Live Talk
إبداع عراقي في عالم الدبلجة - Live Talk - الحلقة ١٥٥ | 2025
10:30 | 2025-11-06
Play
إبداع عراقي في عالم الدبلجة - Live Talk - الحلقة ١٥٥ | 2025
10:30 | 2025-11-06
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد السنك - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٣ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-06
Play
بغداد السنك - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٣ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-06
الأكثر مشاهدة
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
اتفاقية مياه لأول مرة في العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣١ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-07
Play
اتفاقية مياه لأول مرة في العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣١ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-07
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-07
Play
العراق في دقيقة 07-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-07
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-07
Play
نشرة ٧ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-07
الهوا الك
Play
الهوا الك
معاناة يومية ومطالبات حقوقية وخدمية - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣١ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-07
Play
معاناة يومية ومطالبات حقوقية وخدمية - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣١ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-07
عشرين
Play
عشرين
إنتخابات تشرين.. نحو بديل سياسي وسيادة مكتملة - عشرين م٤ - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-06
Play
إنتخابات تشرين.. نحو بديل سياسي وسيادة مكتملة - عشرين م٤ - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-06
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
من الرضاعة إلى الأكل الأول… سرّ بشرة الطفل الصحية! - هنادي وليان - الحلقة ٩ | 2025
15:00 | 2025-11-06
Play
من الرضاعة إلى الأكل الأول… سرّ بشرة الطفل الصحية! - هنادي وليان - الحلقة ٩ | 2025
15:00 | 2025-11-06
Celebrity
Play
Celebrity
اللاعب العراقي محمد عبد الزهرة - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-06
Play
اللاعب العراقي محمد عبد الزهرة - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-06
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٨ الى ١٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-06
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٨ الى ١٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-06
Live Talk
Play
Live Talk
إبداع عراقي في عالم الدبلجة - Live Talk - الحلقة ١٥٥ | 2025
10:30 | 2025-11-06
Play
إبداع عراقي في عالم الدبلجة - Live Talk - الحلقة ١٥٥ | 2025
10:30 | 2025-11-06
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد السنك - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٣ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-06
Play
بغداد السنك - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٣ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-06

اخترنا لك
السوداني: ايام تفصلنا عن اداء واجبنا الانتخابي.. الشعب سيختار طريق الاصلاح
15:15 | 2025-11-07
مبعوث ترامب: العراق يمضي قدمًا نحو مستقبل قوي وخال من الميليشيات
14:25 | 2025-11-07
المفوضية تنفي مزاعم منع ممثلي الأمم المتحدة من المشاركة في مراقبة الانتخابات
13:42 | 2025-11-07
السوداني بثقة: لا يوجد مجال اقتصادي أو خدمي أو تنموي إلا وصنعنا فيه المنجز
12:23 | 2025-11-07
زيد الحماد: العزم سيحصد خمسة مقاعد بالأنبار وردنا على الخصوم بصناديق الاقتراع
10:46 | 2025-11-07
السامرائي يدعو إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات: صوتكم هو سلاحكم الدستوري
09:12 | 2025-11-07

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.