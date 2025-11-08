الصفحة الرئيسية
السومرية نيوز
سوريا.. اعتقال متورط بارتكاب انتهاكات في حمص
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
الان.. العراق يدخل مرحلة الصمت الانتخابي
سياسة
2025-11-07 | 23:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
السومرية
نيوز- محلي
دخل
العراق
اليوم السبت مرحلة الصمت الانتخابي تمهيداً لانطلاق الانتخابات البرلمانية السادسة المقررة يوم الثلاثاء المقبل، حيث تتوقف جميع أشكال الدعاية والحملات الإعلامية للمرشحين والقوائم السياسية.
وأعلنت
هيئة الإعلام
والاتصالات العراقية أنها بدأت بالتنسيق مع
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
لتوحيد الجهود الرامية إلى إنجاح العملية الانتخابية، مؤكدة أن الصمت الانتخابي يدخل حيز التنفيذ عند الساعة السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي.
وشددت الهيئة على ضرورة التزام جميع المرشحين والمؤسسات الإعلامية بضوابط الصمت الانتخابي، محذّرة من بث أو نشر أي مواد دعائية أو تغطيات إعلامية تروّج للمرشحين أو الكيانات السياسية خلال هذه الفترة، التي تمتد حتى إغلاق آخر مركز اقتراع. كما أكدت وجوب الامتناع عن بث أي محتوى يحمل إساءة أو تلميحاً ضد القوائم أو المرشحين المتنافسين.
وأعلنت
المفوضية العليا للانتخابات
أن عدد المرشحين النهائي بلغ 7744 مرشحاً بعد استبعاد 848 مرشحاً من السباق.
وقالت المتحدثة باسم
المفوضية جمانة الغلاي
إن المفوضية سمحت لـ 304 مراقبين دوليين يمثلون
الأمم المتحدة
والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي وعدداً من السفارات والمنظمات المختصة بمتابعة سير العملية الانتخابية، إلى جانب 1500 وسيلة إعلامية حصلت على تراخيص لتغطية عمليات التصويت.
وخلال الأسابيع الماضية، شهدت الساحة العراقية حراكاً انتخابياً مكثفاً، حيث امتلأت الشوارع والساحات بصور المرشحين، ونُظمت عشرات المهرجانات والمؤتمرات الانتخابية في مختلف المحافظات، في مشهد وصفته وسائل الإعلام بأنه "الأوسع منذ أعوام".
ومن المقرر أن تبدأ عملية التصويت الخاص يوم غد الأحد، وتشمل القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والنازحين، بمشاركة أكثر من 1.3 مليون ناخب يدلون بأصواتهم في 809 مراكز اقتراع تضم 4501 محطة انتخابية.
