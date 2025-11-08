ماذا ينتظر المخالف للصمت الانتخابي بعد دخوله حيز التنفيذ؟

وقالت المتحدثة باسم للوكالة الرسمية تابعته ، إن "المفوضية ستتخذ الإجراءات القانونية للمرشحين المخالفين لنظام الحملات الانتخابية بكسر الصمت الانتخابي"، لافتة الى "تسجيل غرامات مالية ضد المخالفين".وأوضحت الغلاي أن "الصمت الانتخابي يتضمن عدم النشر عبر وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي وعدم عقد المؤتمرات الانتخابية والندوات وعدم ارسال الرسالة النصية واي شيء يتعلق بأساليب النشر".وبينت أن "فرق المراقبة التابعة للمكتب الوطني ومكاتب المحافظات الانتخابية تواصل عملها في مراقبة الحملات الانتخابية والصمت الانتخابي"، مشيرة الى أن "هذه الفرق مستمرة في عملها بالتنسيق مع هيئة الاعلام والاتصالات والجهات المعنية".ودخل اليوم السبت مرحلة الصمت الانتخابي تمهيداً لانطلاق الانتخابات البرلمانية السادسة المقررة يوم الثلاثاء المقبل، حيث تتوقف جميع أشكال الدعاية والحملات الإعلامية للمرشحين والقوائم السياسية.