سوريا.. اعتقال متورط بارتكاب انتهاكات في حمص
خارطة التحالفات المقبلة بعد الانتخابات
سياسة
2025-11-08 | 04:51
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
السومرية نيوز
– سياسي
بدأت ملامح المشهد السياسي الجديد في العراق تتضح تدريجيا قبل أيام قليلة من انتخابات برلمانية قد تعيد صياغة التحالفات والتوازنات.
وذكر مراقبون للشأن السياسي العراقي ان "خريطة التحالفات بدأت تتبلور على نحوٍ مبكر"، كاشفين "عن قطبين رئيسيين يتنافسان على تشكيل الكتلة الأكبر، في مشهد يعكس استمرار حالة الاستقطاب بين مكونات الإطار التنسيقي وحلفائه من جهة، وبين القوى السنية والكردية من جهة أخرى".
وقال احد المراقبين للشأن السياسي والذي فضل عدم الكشف عن اسمه ان "التحالف الأول يضم كلاً من: ائتلاف تقدم بزعامة
محمد الحلبوسي
، ائتلاف الإعمار والتنمية بزعامة
رئيس الوزراء
الحالي
محمد شياع السوداني
، وحزب الهوية الوطنية بزعامة النائب ريان الكلداني، وحركة
عصائب أهل
الحق بزعامة قيس الخزعلي، والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل
طالباني
".
واضاف ان "التحالف الثاني، يضم كلاً من:
نوري المالكي
رئيس ائتلاف دولة القانون، وتحالف قوى الدولة الوطنية بزعامة
عمار الحكيم
، وتحالف السيادة بقيادة خميس الخنجر، وتحالف العزم بزعامة
مثنى السامرائي
، والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة
مسعود بارزاني
، وتحالف ابشر يا عراق بزعامة
همام حمودي
، وتحالف الحسم بزعامة
وزير الدفاع
ثابت العباسي".
ووفق المصدر، فإن "هذا التحالف يعكس تنافساً محتدماً داخل المعسكر الشيعي، حيث يسعى كل طرف إلى تأمين أغلبية برلمانية قادرة على فرض مرشحها لرئاسة الحكومة، عبر استقطاب دعم المكونين السني والكردي".
ويرى مراقبون أن "هذه التفاهمات لا تزال في إطار إعادة التموضع السياسي داخل القوى التقليدية، التي تسعى إلى تأمين مواقعها في مرحلة ما بعد الانتخابات، وسط توقعات بأن تشهد جولات تفاوضية شاقة ومعقدة قد تُطيل أمد تشكيل الحكومة المقبلة".
السامرائي يؤكد سعي تحالف العزم لتطوير المستشفيات في المرحلة المقبلة
15:48 | 2025-08-24
شيوخ ووجهاء قضاء المدائن يعلنون دعمهم الكامل للنائب زياد الجنابي في الانتخابات المقبلة
16:12 | 2025-11-07
توجيهات أمنية تخص الانتخابات المقبلة (وثيقة)
15:56 | 2025-11-01
أهالي العامرية يستقبلون المرشح عن تقدم عمار الحمداني ويؤكدون دعمه في الانتخابات المقبلة
08:20 | 2025-11-01
انتخابات
تحالفات
الاتحاد الوطني الكردستاني
محمد شياع السوداني
مثنى السامرائي
الاتحاد الوطني
محمد الحلبوسي
مسعود بارزاني
السومرية نيوز
شياع السوداني
الأنواء الجوية تصدر تحذيرا عاجلا: الرؤية الافقية ستنعدم
محليات
04:09 | 2025-11-07
محليات
36.76%
04:09 | 2025-11-07
الأنواء الجوية تصدر تحذيرا عاجلا: الرؤية الافقية ستنعدم
04:09 | 2025-11-07
مع بداية الأسبوع.. ارتفاع أسعار الدولار بالأسواق العراقية
اقتصاد
02:32 | 2025-11-08
اقتصاد
24.1%
02:32 | 2025-11-08
مع بداية الأسبوع.. ارتفاع أسعار الدولار بالأسواق العراقية
02:32 | 2025-11-08
الحبس سنتين بحق محمد رمضان بسبب أغنية
فن وثقافة
20.02%
11:06 | 2025-11-06
الحبس سنتين بحق محمد رمضان بسبب أغنية
11:06 | 2025-11-06
مشاركة حنين القريشي في ملكة جمال الكون تثير الجدل: العراق بلا ملكة رسمية منذ 3 سنوات... من منحها اللقب؟
فن وثقافة
07:49 | 2025-11-07
فن وثقافة
19.12%
07:49 | 2025-11-07
مشاركة حنين القريشي في ملكة جمال الكون تثير الجدل: العراق بلا ملكة رسمية منذ 3 سنوات... من منحها اللقب؟
07:49 | 2025-11-07
Biotic
تأثير الاجهزة الرقمية على الصحة - م٤ Biotic - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-07
Biotic
تأثير الاجهزة الرقمية على الصحة - م٤ Biotic - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-07
حصاد السومرية
اتفاقية مياه لأول مرة في العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣١ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-07
حصاد السومرية
اتفاقية مياه لأول مرة في العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣١ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-07
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-07
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-07
الهوا الك
معاناة يومية ومطالبات حقوقية وخدمية - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣١ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-07
الهوا الك
معاناة يومية ومطالبات حقوقية وخدمية - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣١ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-07
عشرين
إنتخابات تشرين.. نحو بديل سياسي وسيادة مكتملة - عشرين م٤ - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-06
عشرين
إنتخابات تشرين.. نحو بديل سياسي وسيادة مكتملة - عشرين م٤ - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-06
هنادي وليان
من الرضاعة إلى الأكل الأول… سرّ بشرة الطفل الصحية! - هنادي وليان - الحلقة ٩ | 2025
15:00 | 2025-11-06
هنادي وليان
من الرضاعة إلى الأكل الأول… سرّ بشرة الطفل الصحية! - هنادي وليان - الحلقة ٩ | 2025
15:00 | 2025-11-06
Celebrity
اللاعب العراقي محمد عبد الزهرة - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-06
Celebrity
اللاعب العراقي محمد عبد الزهرة - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-06
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٨ الى ١٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-06
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٨ الى ١٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-06
Live Talk
إبداع عراقي في عالم الدبلجة - Live Talk - الحلقة ١٥٥ | 2025
10:30 | 2025-11-06
Live Talk
إبداع عراقي في عالم الدبلجة - Live Talk - الحلقة ١٥٥ | 2025
10:30 | 2025-11-06
Biotic
تأثير الاجهزة الرقمية على الصحة - م٤ Biotic - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-07
Biotic
تأثير الاجهزة الرقمية على الصحة - م٤ Biotic - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-07
حصاد السومرية
اتفاقية مياه لأول مرة في العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣١ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-07
حصاد السومرية
اتفاقية مياه لأول مرة في العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣١ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-07
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-07
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-07
الهوا الك
معاناة يومية ومطالبات حقوقية وخدمية - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣١ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-07
الهوا الك
معاناة يومية ومطالبات حقوقية وخدمية - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣١ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-07
عشرين
إنتخابات تشرين.. نحو بديل سياسي وسيادة مكتملة - عشرين م٤ - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-06
عشرين
إنتخابات تشرين.. نحو بديل سياسي وسيادة مكتملة - عشرين م٤ - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-06
هنادي وليان
من الرضاعة إلى الأكل الأول… سرّ بشرة الطفل الصحية! - هنادي وليان - الحلقة ٩ | 2025
15:00 | 2025-11-06
هنادي وليان
من الرضاعة إلى الأكل الأول… سرّ بشرة الطفل الصحية! - هنادي وليان - الحلقة ٩ | 2025
15:00 | 2025-11-06
Celebrity
اللاعب العراقي محمد عبد الزهرة - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-06
Celebrity
اللاعب العراقي محمد عبد الزهرة - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-06
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٨ الى ١٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-06
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٨ الى ١٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-06
Live Talk
إبداع عراقي في عالم الدبلجة - Live Talk - الحلقة ١٥٥ | 2025
10:30 | 2025-11-06
Live Talk
إبداع عراقي في عالم الدبلجة - Live Talk - الحلقة ١٥٥ | 2025
10:30 | 2025-11-06
السيد الصدر يوجه رسالة جديدة تخص الانتخابات.. ماذا قال؟
09:04 | 2025-11-08
09:04 | 2025-11-08
المفوضية توضح إجراءات وشروط الشكاوى الانتخابية وتصنفها إلى صفراء وخضراء وحمراء
08:15 | 2025-11-08
08:15 | 2025-11-08
بالأرقام.. جدول مفصل بعدد ناخبي التصويت الخاص
07:24 | 2025-11-08
07:24 | 2025-11-08
بالفيديو.. السوداني يهنئ مبعوث ترامب بعيد ميلاده: تملك قلباً طيّباً
06:34 | 2025-11-08
06:34 | 2025-11-08
السوداني: لن نفرض حظراً للتجوال يوم الاقتراع
06:32 | 2025-11-08
06:32 | 2025-11-08
المفوضية تعلن الإحصائية الكاملة لسجل الناخبين للبطاقات الجديدة
05:36 | 2025-11-08
05:36 | 2025-11-08
