السوداني: لن نفرض حظراً للتجوال يوم الاقتراع

وقال كتب في بيان ورد لـ ، إن "رئيس أجرى زيارة الى مقر في ".وفي ما يأتي أبرز ما جاء في حديث القائد العام للقوات المسلحة خلال الزيارة:- نجاح الحكومة في إجراء العملية الانتخابية وفق ما مرسوم لها وفي موعدها الدستوري يعد حدثا مهما للدولة.- نثمن تضحيات الاجهزة الامنية ونشيد بجهودها على مدى السنوات الماضية.-هذه الانتخابات تؤكد المسار الديمقراطي لبلدنا في خوض التجربة السادسة، والعراق متمسك بالتداول السلمي للسلطة.- المسؤول هو صاحب القرار، وهو المعني بمعالجة اي شيء يعترض العملية الانتخابية.- حضور الاجهزة الامنية وفاعلية اجراءاتها يعطي رسالة ثقة واطمئنان للمواطنين.- نوجه الاجهزة الأمنية بتسهيل وصول المواطن للمراكز الانتخابية، لأداء حقه الدستوري بالانتخاب.- لا يمكن السماح باستخدام الصلاحيات او موارد الاجهزة الامنية في التأثير على الضباط والمنتسبين في التصويت الخاص.- لن نفرض حظرا للتجوال يوم الاقتراع، ويجب ان تكون هناك انسيابية عالية في الحركة والسماح بالتنقل.- نوجه بضرورة الجاهزية للرد السريع والمباشر على ما يُتدوال في الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي من كذب او تضليل او تشكيك بالعملية الانتخابية.- نوجه بالتنسيق العالي والمهني بين الاجهزة الامنية والمفوضية، كونه عنصراً مهماً للنجاح في تنفيذ الواجبات، ووضع المعالجات.- نشدد على اعتماد السياقات المهنية في تنفيذ الواجب بعيدا عن اي انتماءات سياسية او ضغوطات.