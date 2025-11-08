بالأرقام.. جدول مفصل بعدد ناخبي التصويت الخاص

أعلنت ، اليوم السبت، جدولاً مفصلاً بعدد ناخبي التصويت الخاص الذي بلغ 1,313,859 ناخباً موزعين على الوزارات والمؤسسات الأمنية والعسكرية.





ادناه الجدول التفصيلي: