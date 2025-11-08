يار الله يوجّه بمنع ممارسة ضغوط على المنتسبين خلال الاقتراع الخاص

وجه رئيس أركان الجيش الفريق الأول الركن ، السبت، بمنع ممارسة أي ضغوط على المنتسبين خلال الاقتراع الخاص الذي يبدأ يوم غد.

وأكد في كلمة له، ضرورة منع ممارسة أي ضغوط على المنتسبين أو التثقيف لصالح أي جهة سياسية.

وأضاف "لا يسمح بسحب الهوية او بطاقة الناخب ويجب السماح للناخب بانتخاب ما يريد"، مشددا بالقول " لا ندعم اي جهة كانت في الانتخابات".

وأعلنت مفوضية الانتخابات، اليوم السبت، أن مليونا و300 ألف من عناصر أجهزة الأمن، وأكثر من 26 ألف نازح سيدلون بأصواتهم في التصويت الخاص الذي ينطلق صباح غد الأحد.

