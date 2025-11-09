رئيس المفوضية: جاهزون لتدخل سريع في أي خلل طارئ بعملية التصويت

وقال احمد في حديث للسومرية وعدد من وسائل الاعلام، من داخل احد المراكز الانتخابية في ، انه "جهزنا أكثر من 4500 محطة انتخابية للاقتراع الخاص بالأجهزة والاستعدادات اللوجستية وفرق المفوضية".وأكد "جاهزية فرق المفوضية لاي خلل طارئ قد يحدث في أي مركز او محطة انتخابية"، مشيرا الى "توزيع فرق المفوضية في جميع المحطات بعموم لايجاد حل سريع لأي خلل طارئ، لكن لا اعتقد انه سيكون هناك أي خلل".وحول عدم استخدام الحبر، قال احمد انه "ليس هناك ضرورة لاستخدام الحبر بعد تحديث الأجهزة بطريقة تجعل من المستحيل تكرار التصويت للناخب الواحد".وانطلقت صباح اليوم الاحد في الساعة السابعة صباحا عملية التصويت الخاص ضمن الانتخابات السادسة للنظام السياسي بعد 2003، حيث يحق لحوالي مليون و300 الف ناخب من القوات الأمنية والنازحين التصويت في الاقتراع الخاص موزعين على 800 مركز انتخابي يحتوي على 4500 محطة انتخابية.