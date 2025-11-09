بيان جديد من السيد الصدر بشأن مقاطعة الانتخابات

وقال في تدوينة له على منصة "إكس" وتابعتها ، "لقد قاطعتْ عليها السلام الفساد.. فكانت أوّل المقاطعين. وقاطع الظلم والفساد فكان سيّد المصلحين. ولنا فيهم أسوة حسنة".وأضاف السيد ، "وبعض أتباعهم اليوم ينادون : ادفعوا الأفسد بالفاسد.. وهو نداء الفساد الذي يلغي أمرَ: (المجرب لا يجرب) فلعل المجرب يدفع الأفسد !!!؟؟.. والله لا يحبّ الفساد"، مستدركا "فنحن ندفع الفاسد بالأصلح.. فانتخاب المجرّب يعني تجذر الأفسد وهيمنة الفاسد".