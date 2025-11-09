مصدر: تحالف العزم يتصدر القوائم السنية في بغداد بنتائج التصويت الخاص

وذكر المصدر للسومرية نيوز، إن "تحالف العزم يتصدر القوائم السنية في بنتائج التصويت الخاص، متقدماً على منافسيه في المشهد الانتخابي".وانطلقت في عموم ، في الساعة السابعة من صباح اليوم الأحد (9 تشرين الثاني 2025) عملية التصويت الخاص للعسكريين والنازحين في الانتخابات البرلمانية المؤسسة للدورة البرلمانية السادسة في النظام السياسي بعد 2003.