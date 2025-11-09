مؤشرات أولية: رئيس تحالف العزم مثنى السامرئي يتصدر نتائج التصويت الخاص في صلاح الدين

وذكر المصدر للسومرية نيوز، إن "رئيس تحالف العزم تصدر النتائج في بالتصويت الخاص، متقدماً على منافسيه في المشهد الانتخابي، وفق المؤشرات الأولية".وانطلقت في عموم ، عند الساعة السابعة من صباح اليوم الأحد (9 تشرين الثاني 2025) عملية التصويت الخاص للعسكريين والنازحين في الانتخابات البرلمانية المؤسسة للدورة البرلمانية السادسة في النظام السياسي بعد 2003.