مفوضية الانتخابات تعلن التقرير النهائي للتصويت الخاص

أعلنت مفوضية الانتخابات، مساء الأحد، عن التقرير النهائي للتصويت الخاص في الانتخابات البرلمانية.

وانطلقت في عموم ، صباح اليوم الأحد، عملية التصويت الخاص للعسكريين والنازحين في الانتخابات البرلمانية المؤسسة للدورة البرلمانية السادسة في النظام السياسي بعد 2003. أدناه تفاصيل التقرير النهائي..